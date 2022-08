Kot je v ponedeljek sporočila uprava za zaščito in reševanje, so gasilci Gasilske brigade Ljubljana na kraju dogodka ugotovili, da v potok Glinščica v smeri gradbišča okoli 100 metrov višje priteka voda belkaste barve, voda v potoku nad tem mestom pa je bila bistra.

Predsednik Ribiške družine Dolomiti Marijan Kerč, ki si je danes prizadeti del potoka ogledal skupaj z inšpektorjem Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, je za STA povedal, da so analize vode pokazale, da vzrok za pogin rib ni prenizki pH ali pomanjkanje kisika v vodi.

»Vsega je bilo dovolj, pogin rib prav tako ni posledica nizkega vodostaja, ampak verjetno izliva cementnega mleka v Glinščico. Čeprav so to še neuradne informacije, je jasno, da naj bi pri tistem delu, ki se izteka z gradbišča, nekdo pral cementno mleko, ki je nato stekel po enem od kanalov v potok,« je izpostavil Kerč in dodal, da so ribiči poginule ribe, med katerimi so bili v glavnem kleni, iz potoka odstranjevali že v ponedeljek, danes pa jih je odpeljala veterinarska higienska služba.

Kot se je danes prepričal na lastne oči, je voda do tega izliva v potoku čista, bistra, naprej od njega pa še vedno motna, ker se ta belkasta tekočina še vedno spira. »Življenja pa na tem delu ni več,« je stanje dan po dogodku opisal Kerč. Ta upa, da bodo izpraznjen prostor počasi zapolnile ribe, ki so prisotne v višjem delu potoka, ker bodo potrebovale življenjski prostor. »Bomo videli, ko bomo čez mesec, dva naredili inventarizacijo. To pomeni, da se naredi malo izlova in potem bomo videli, ali se je kaj življenja naselilo nazaj ali ne,« je pojasnil.

To pa ni edini pogin rib v zadnjem času. Do pogina je prejšnji konec tedna prišlo v Malem grabnu v Ljubljani, kjer je poginilo približno 1,5 tone rib oz. vsi osebki vseh ribjih vrst. Prejšnji teden so pogin vsaj 50 kilogramov rib, pretežno potočne postrvi in lipana, zaznali tudi v Homški Mlinščici. Pred približno 14 dnevi so večji pogin zaznali v Gradaščici, konec junija v Nanoščici, v začetku junija pa v potoku Vrtojbica.