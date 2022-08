Konec prejšnjega meseca so predstavniki Tenisa Slovenije ponosno obelodanili, da bo imel letošnji turnir WTA Zavarovalnica Sava v Portorožu znova oznako 250, kar pomeni, da si med 11. in 18. septembrom na Obali obeta ženski teniški praznik. Lanska krstna izvedba je bila s stališča organizacije odlična, udeležba zelo močna. Ker je najboljša reklama vsakemu turnirju dober glas, si lahko organizatorji letos obetajo še močnejšo konkurenco. Udeležbo so od slovenskih igralk že potrdile najboljši posameznici Kaja Juvan in Tamara Zidanšek ter najboljša igralka med dvojicami Andreja Klepač.

Pri Tenisu Slovenija zagotavljajo, da se bodo potrudili, da bosta med udeleženkami tudi Polona Hercog, ki je svoj zadnji dvoboj odigrala maja, in Dalila Jakupović. Slednja je po letih drsenja na svetovni lestvici nase opozorila prejšnji teden v Pragi, kjer se je na turnirju enakega ranga kot v Portorožu kot kvalifikantka prebila v 2. krog. Po besedah direktorja Tenisa Slovenija Gregorja Krušiča je Polona Hercog potrdila, da jo Tenis Slovenija lahko izpostavi na grafikah turnirja. Dalila Jakupović pa bo povabljena na skupni trening pred turnirjem, ki bo nekakšna vstopna točka, preden se bo slovenski selektor Andrej Kraševec odločil, kateri igralki bo podelil povabilo organizatorjev za igranje v kvalifikacijah ali glavnem turnirju.

Lepi spomini Kaje Juvan

Spomin na lansko izvedbo je lep, saj je Kaja Juvan z uvrstitvijo v polfinale dosegla svoj največji uspeh na turnirjih WTA. Ljubljančanka je v sijajni seriji zmag v uvodnem krogu izločila prvo nosilko Hrvatico Petro Martić, v drugem krogu je bila boljša od Srbkinje Aleksandre Krunić, v četrtfinalu pa je v slovenskem derbiju premagala Tamaro Zidanšek. V polfinalu je morala Kaja Juvan priznati premoč Američanki Alison Riske. Turnir je osvojila Italijanka Jasmine Paolini, ki je bila v finalu s 7:6 (4), 6:2 boljša od Alison Riske.

»Doma vedno rada nastopam in bom tudi letos. Želim si, da bom pokazala nekaj dobrih predstav. Posebej lep spomin pa imam na lanski turnir, ko sem si na turnirju WTA prav tukaj priigrala prvi polfinale. Lepo je bilo pred domačim občinstvom, to me je tudi malo dvignilo,« pravi Kaja Juvan, ki je v zadnjih tednih najvišje uvrščena slovenska igralka na svetovni lestvici, potem ko Tamara Zidanšek na pesku ni ubranila lanskih uspehov. Dodala je, da bi v Sloveniji igrala tudi v primeru, če bi potekal turnir serije 125, je pa toliko bolj vesela, da bo turnir višje ravni.

Letošnji stroški precej višji

Kot je znano, je Slovenija lani po več letih, ko je širši svetovni vrh krojila Katarina Srebotnik, organizirala turnir serije WTA. Ker so imeli lani organizatorji po pandemiji koronavirusa po vsem svetu težave z organizacijo, je Tenis Slovenija po veliki zaslugi ob Gregorju Krušiču lanske direktorice turnirja Anje Vreg brezplačno dobila možnost izvedbe tako velikega turnirja. Še več, Mednarodno žensko teniško združenje (WTA) je celo participiralo polovico nagradnega sklada. Letos takšne ugodnosti nima noben organizator, zato so morali slovenski organizatorji licenco za turnir odkupiti.

Takšnih licenc je po vsem svetu 31, ki organizirajo teniške turnirje serije 250, od katerih so močnejši turnirji še serije 500 in mastersi 1000. Številke pomenijo tudi najmanjši denarni sklad, ki ga morajo v ameriških dolarjih priskrbeti organizatorji (za turnir serije 250 je najnižji denarji sklad 250.000 ameriških dolarjev, kolikor bo znašal tudi letos v Portorožu). »Takoj po koncu lanskega turnirja smo razmišljali o letošnjem. Bili smo v navezi s petimi ali šestimi organizatorji, ki so nam bili pripravljeni za eno leto prodati licenco za izvedbo turnirja. A znesek za nas ni bil sprejemljiv, saj je znašal med 200 in 250 tisočimi evrov,« pojasnjuje Gregor Krušič.

Pri Tenisu Slovenije se niso zaleteli v zid. Zavedali so se, da je čas njihov zaveznik, poleg tega pa bi v vsakem primeru organizirali turnir serije 125, kar pomeni več kot polovico nižje stroške. Ponudba na trgu je bila večja od povpraševanja, tako da so se vodilni možje slovenskega tenisa dogovorili z Linzom za enoletni odkup licence. Po besedah Krušiča je bila ponudba od prvotne veliko nižja in ne dosega šestmesečne evrske številke. Poleg tega bodo morali letos organizatorji zagotoviti tudi celoten nagradni sklad, kar bo stroške v primerjavi z lanskim letom precej podražilo. A pri Tenisu Slovenija ne dvomijo, da bodo ob številnih izkušnjah preteklosti kos finančni pogači.

Istočasno še turnir v Chennaiu

Eden od razlogov za vnaprejšnji optimizem je tudi ustreznost termina portoroškega turnirja. Ta namreč poteka takoj po OP ZDA, zadnjem letošnjem turnirju največje četverice, kjer bo ženski finale 10. septembra. To pomeni, da bodo lahko v Sloveniji nastopile vse najboljše igralke. Tiste, ki bodo izpadle prvi teden, pa se bodo lahko odlično pripravile, čeprav je podlaga v Portorožu bistveno počasnejša kot v New Yorku. Druga ugodnost je, da bo v terminu Portoroža le še en turnir enakega ranga, ki bo potekal v Chennaiu.

Septembra bodo zaradi OP ZDA le štirje ženski turnirji serije 250, poleg Indije in Slovenije še v Južni Koreji in Estoniji. »Vse to je voda na naš mlin. Verjamemo, da se bodo igralke zaradi lege Portoroža in na podlagi lanske izvedbe raje odločile, da bodo iz ZDA odpotovale v Evropo kot v Azijo. A to je navsezadnje njihova odločitev. Mi si bomo prizadevali, da bo turnir v Portorožu čim močnejši, da bomo lahko od blizu gledali najboljše igralke na svetu in zmagovalke največjih turnirjev,« zaključuje Gregor Krušič.

Omeniti kaže, da letos v Wimbledonu zaradi neigranja ruskih in beloruskih teniških igralk WTA ni podeljevala točk za svetovno lestvico. Zato si najboljše igralke še bolj prizadevajo, da ob koncu leta osvojijo čim več točk ter z lepšimi željami vstopijo v novo leto. To pa je zagotovilo, da naj bi v Portorož prišle številne vrhunske igralke, ki so tudi letos osvajale turnirje največje četverice. Vse najboljše igralke bodo v Portorožu v dobrih rokah, saj bo ambasadorka turnirja Mima Jaušovec, zmagovalka Rolanda Garrosa leta 1977. »V čast mi je, da sem izbrana za to funkcijo. Ta turnir je izrednega pomena za naše mlade igralke, izkušenejše imajo tudi priložnost za zmago, za Portorož in Slovenijo pa je to izredna priložnost za promocijo,« je počaščena Mariborčanka.