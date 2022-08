Mali festival Telesa Svetovi, ki bo letos potekal drugo leto zapored, je prvi od treh malih festivalov Ustvarjalnega centra Krušče. Do 20. avgusta se bosta zvrstila še Prostori Tokovi in Mali festival psihodrame. Producent vseh treh festivalov je Studio za raziskavo umetnosti igre, ki ga umetniško vodita režiser Tomi Janežič ter performerka in koreografinja Katja Legin.

Kot piše v sporočilu za javnost, je Ustvarjalni center Krušče prostor soočanja z izzivi v ustvarjalnih procesih ter poti do novega odzivanja nanje: »Ustvarjalnost razume kot kraj, kot ljudi, kot proces in kot kreacijo. Omogoča bivanje, delo, izobraževanje, oskrbo, prosti čas in pretok. Je prostor preizkušanja novega, izpraševanja meja, ustvarjanja izvirnega na podlagi poznanega brez strahu pred neuspehom.« Na malem festivalu Telesa Svetovi bo na izkustvenih delavnicah, predavanjih, pogovorih, predstavah, koncertih, razstavah, projekcijah filmov in druženjih s področij skupinske psihoterapije, različnih telesnih in igralskih tehnik, filozofije, estetike, psihoanalize, dramaturgije, novinarstva, teologije, giba, plesa in koreografije, igre, režije, arhitekture, literature, scenografije, performansa, slikarstva in glasbe sodelovalo približno 20 gostov iz različnih držav. Med njimi bodo performerka Nhandan Chirco, arhitekt in scenograf Radivoje Dinulović, igralka Jasna Djuričić, umetnik in filozof Davor Džalto, psihoterapevt Tomaž Flajs in drugi.

Prostori Tokovi so srečanja Ustvarjalnega centra Krušče, kjer se umetnost povezuje z drugimi področji skozi delavnice, predavanja, razgovore in umetniške dogodke. Potekali bodo od 9. do 13. avgusta. Mali festival psihodrame pa bo potekal od 16. do 20. avgusta. Namenjen je vsem, ki želijo raziskati svojo ustvarjalnost – vsakdanjo, osebno in medosebno, karierno, umetniško ali psihoterapevtsko, pri čemer predhodne izkušnje v psihodrami niso potrebne.