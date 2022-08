Ko koristi prevladajo nad tveganji

Ste pretekle dni uporabljali avto? Ste v zadnjih mesecih potovali z vlakom ali avtobusom? Se zavedate, da z uporabo prevoznih sredstev tvegate življenje? Seveda, vsi se zavedamo tveganj, povezanih s prevoznimi sredstvi. Vemo, da je tveganje, da bomo doživeli prometno nesrečo, majhno in da je verjetnost, da bomo v prometni nesreči umrli, še manjša. Zavedamo se tudi, da nam prometna sredstva prinašajo ogromno koristi – so udobna, prihranijo nam čas, omogočajo nam zaposlitev in dopustovanje v oddaljenih krajih … Spadate v skupino ljudi, ki jih je strah letenja? Skrbi so odveč, saj imate na voljo veliko drugih možnosti. Na želeni dopustniški cilj se lahko brez nepotrebnega strahu pripeljete z drugim prevoznim sredstvom, ali pa spremenite cilj dopustovanja in izberete kakšno bližjo izletniško točko.