Požar v studiih Cinecitta

V legendarnih rimskih studiih Cinecitta je v ponedeljek izbruhnil požar, ki je praktično uničil kulise, ki so prikazovale renesančne Firence. Kot so sporočili iz studiev in reševalne službe, poškodovanih ni bilo. Pri gašenju požara v studiih, kjer so v času njihovega največjega razcveta snemale največje italijanske zvezde, od Federica Fellinija do Sophie Loren, so sodelovale tri ekipe gasilcev. Gasilci so sporočili, da je na prizorišču, ki ga je prizadel požar, uničen velik del kulis iz papirmašeja, ki prikazujejo renesančne Firence. Požar je prekinil snemanje filma Charlize Theron Stara garda 2, izgubili so dva snemalna dneva. Vzrok požara ni znan, je pa v velikem delu Italije to poletje zaradi hude suše velika požarna ogroženost.