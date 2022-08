Wanda Palmer je zadnji dve leti preživela v komi v bolnišnici. Tja so jo sprejeli junija 2020 po brutalnem napadu, ki ga je komaj preživela. Policija jo je takrat našla sedečo na kavču v domači bivalni prikolici v kraju Ravenswood v Zahodni Virginiji. Zaradi hudih poškodb in količine krvi, s katero so bila premočena njena oblačila, so sprva mislili, da je mrtva. A ni bila. Skoraj čudežno je preživela napad s sekiro ali mačeto, a morilskega orožja policija ni nikoli našla. Zaradi pomanjkanja prič in drugih dokazov je preiskava zavila v slepo ulico. »Ničesar nismo imeli,« je za lokalni časnik West Virginia Metro pojasnil šerif okrožja Jackson Ross Mellinger. To se je spremenilo, ko se je Wanda zbudila in s prstom pokazala na svojega 55-letnega brata Daniela. Ena priča ga je tisti večer sicer videla na verandi prikolice, a kakršnih koli drugih dokazov o njegovi vpletenosti ni bilo.

Motiv: zloba

Nekaj dni zatem ga je lokalni šerif Mellinger aretiral zaradi poskusa umora z ostrim predmetom, po katerem je sestro nemilostno pustil umirati v mlaki krvi. Po njegovih navedbah ga je pred nekaj tedni presenetil klic iz bolnišnice, v katerem so ga obvestili, da je žrtev Wanda končno zmožna z njimi spregovoriti o napadu, pa čeravno je bila sposobna odgovarjati zgolj na enostavna vprašanja. Povedala jim je dovolj, da so lahko ujeli osumljenca. Petinpetdesetletni Daniel nad tem ni bil niti malo navdušen, upiral se je tako prijetju kot branju obtožnice, zato so to namesto na sodišču opravili kar pri šerifu. Odredili so mu pripor, za branjenje s svobode pa mora položiti pol milijona dolarjev varščine. Daniel je stari znanec policije z nasilno preteklostjo, večkrat naj bi se že znesel tudi nad sestro, a vpletenost v napad nanjo kategorično zanika. Vztraja, da je zadnje dni pred brutalnim napadom sploh ni videl.

»S stališča preiskovalca so taki primeri izredno redki,« je za lokalno televizijo pojasnil šerif. Ko so jo našli na robu smrti, je bil prepričan, da se ji ne bo uspelo izmazati, tako hudo je bila ranjena. »Mislim, da je to pravi dokaz vztrajnosti žrtve in njene moči,« je dodal. Ko so jo vprašali, zakaj bi jo brat sploh napadel, je bila kratka, a jasna. »Ker je zloben.« Wandino zdravstveno stanje je stabilno, a za zdaj se ni zmožna pogovarjati dlje časa. Njena glava jo je v napadu namreč najhuje skupila in ima hude možganske poškodbe.