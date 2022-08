Ko grem jaz k sveti maši, svoj milijon evrov vreden nakit pustim doma. No, v katoliških cerkvah ni nevarnosti, da bi te pri sveti maši okradli. To, da pri maši verniki polnijo cerkvene pušice, ni kraja in tudi tak prihodek ni obdavčen. Kljub temu cerkveni možje trdijo, da maše vernikom podarjajo.

V newyorškem primeru je ljubi Bog samo za trenutek pogledal proč, ko je maskiranec imel v roki močnejši argument, kot je pastorjevo prepričanje v vsemogočnost Boga. Naslednji primer, ko je Bog zatajil, se je dogajal v Kanadi. V dolgem obdobju od 19. stoletja do leta 1996 je kanadska vlada z večinsko soudeležbo katoliške cerkve izvajala »kulturni genocid« nad staroselci. Več kot 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov so v 139 internatih po državi prisilno asimilirali. Tam so živeli izolirano od svojih družin in bili odrezani od svojega jezika in kulture. Mnogi gojenci so postali žrtve nasilja, zlorab, posilstva in podhranjenosti. Staroselske skupnosti v Kanadi danes želijo tudi pojasnilo za usode tistih otrok, ki se niso vrnili domov, prav tako pa kaznovanje odgovornih in odškodnine ter vračilo zgodovinskih predmetov, ki so jih odnesli v Vatikanski muzej.

Kako to, da je ta sramotna zadeva prišla na dan, saj je znano, da katoliška Cerkev vztrajno in vešče prikriva svoje grehe? Zgodba je obkrožila svet, ko so pod sadovnjakom nekdanjega katoliškega internata v kanadski provinci Britanska Kolumbija radarsko zaznali okoli 200 pokopanih trupel v neoznačenih grobiščih. Sledilo je odkritje množičnega grobišča na jugu Kanade z ostanki 182 otrok, starih od sedem do petnajst let. Posebna komisija za iskanje resnice in sprave, ki jo je kanadska vlada ustanovila leta 2015, predvideva, da je na ta grozovit način umrlo več kot 6000 otrok. V Kanadi se je zgodil revolt, ljudje so požigali cerkve in napadali cerkvene predstavnike. Sedaj tudi Vatikan ni mogel več biti tiho. Čeprav je komisija za iskanje resnice in sprave že leta 2015 pozvala papeža, da se opraviči, se je ta šele sedaj odločil, ko je hudič vzel šalo, da z opravičilom (in z molitvijo) obišče Kanado. »Ponižno prosim za odpuščanje za zlo, ki ga je nad domorodnim prebivalstvom izvedlo toliko kristjanov. Žal mi je. Prosim za odpuščanje, še posebej za to, kako so številni člani Cerkve in verskih skupnosti sodelovali, ne nazadnje z brezbrižnostjo, v projektih kulturnega uničevanja in prisilne asimilacije.«

Lepo rečeno. Toda prošnja za odpuščanje ni opravičilo in vse, kar je povedal, je vedel že davno. Za izvajalce teh krutih dejanj papež omenja kristjane, čeprav verniki pravoslavne, protestantske in starokatoliške cerkve, ki so tudi kristjani, niso sodelovali pri tem nasilnem kulturnem genocidu. Tako je zvito greh katoliške duhovščine razširil na vse kristjane. Še pomnite, tovariši, ne, ne tovariši, katoličani, kako vzneseno ste branili življenja še nerojenih s parolo »za otroke gre«, pripravljeni tudi ubiti zdravnika, ki bi opravil prekinitev nosečnosti, ne oziraje se na vzrok posega. Žal v Kanadi niso slišali za vaša prizadevanja.

Voditeljica Skupščine prvotnih ljudstev Roseanne Archibald je dejala, da je namen obiska papeža bolj koristil Cerkvi in krščanski skupnosti, kot da so to bili resnični ukrepi za spravo in povrnitev škode staroselcem. Mednarodno sodišče za zločine RKC: »Kleriške spolne zlorabe otrok so zločini proti človeštvu. Narava zločinov zahteva ustanovitev posebnega mednarodnega sodišča za zločine RKC.« Tudi komuniste je doletela trditev, da predstavljajo zločinsko organizacijo, čeprav otrok niso spolno zlorabljali. Tudi med komunisti se najdejo zločinci, ki jih je Bog pomotoma ustvaril, toda imeli so dober zgled v RKC. Kardinal Rode je javno pri »podarjenem verskem obredu« vernikom sporočil, da so komunisti zagrešili zločin v času sovražne okupacije, saj so lastne interese postavili pred interese naroda. Pozabil je dodati: v tistih težkih časih je naša Cerkev jasno pokazala, da je le s sodelovanjem z okupatorjem možno braniti interese naroda. In pomislite, predsednik Pahor ga je celo odlikoval. Zakaj že?

Papeževanje je postala kar zahtevna »služba« – vandrati po svetu in se opravičevati zaradi sramotnih dejanj tvojih dušnih pastirjev. Končno so staroselci le dočakali, da se je najvišji predstavnik Cerkve odločil, da o vseh teh grozodejstvih RKC v Kanadi glasno spregovori in izrazi obžalovanje.

Še mnenje sledilca papeževega obiska v Kanadi: »Težko bo dobri Franček popravil vse tisto, kar so vatikanski mojstri pred njim zašuštrali v svetem prepričanju, da so božji namestniki na Zemlji, da so brezgrešni in jim je vse dovoljeno.« Amen.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani