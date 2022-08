Pretekli teden je bil predvsem v znamenju objav poslovnih rezultatov. Začetek tedna sicer ni bil nič kaj spodbuden, saj je Walmart z znižanjem napovedi o dobičku za tekoče leto za sabo v rdeče številke povlekel tudi ameriške indekse. Tudi objava podatka o BDP ameriškega gospodarstva, ki je v 2. četrtletju upadel za 0,9 %, je bila bolj klavrna, saj so ZDA s tem tehnično že v recesiji, pa vendar so trgi to novico pozdravili, saj naj bi bilo ohlajanje gospodarstva signal za nižjo prihodnjo inflacijo. Pozitiven je bil tudi odziv na dvig obrestnih mer s strani ameriške centralne banke (FED) za 0,75 odstotne točke in na namigovanja, da upočasnitev dvigov obrestnih mer ni izključena. Vlagatelji so upe polagali v težko pričakovane objave poslovnih rezultatov tehnoloških gigantov, kot so Amazon, Alphabet, Apple in Microsoft, ki odražajo stanje pomembnega dela ameriškega gospodarstva. Objave poslovnih rezultatov so pokazale, da so ta podjetja na izzive, ki jih predstavljajo predvsem inflacijski pritiski, bolj odporna od pričakovanj. Kljub temu, da so poslovni rezultati družb Amazon, Alphabet in Microsoft nekoliko zaostali za pričakovanji analitikov, so tečaji delnic porasli na krilih optimističnih napovedi. Po objavi je izstopal tečaj delnice Amazon, ki je poskočil za več kot 10 %. Optimistična pričakovanja so dala veter v jadra kapitalskim trgom, saj so teden zeleno obarvano zaključili vsi sektorji. Delniški trgi so kljubovali tudi objavam podatkov o inflaciji, ki zaenkrat ne kaže znakov umirjanja. Personal Consumption Expenditure (PCE) indeks, ki je za FED primarna mera inflacije, je v juniju porasel za 6,8 % na letni ravni, kar predstavlja najvišjo rast indeksa v zadnjih 40 letih.

Tudi na stari celini so delniški trgi zajadrali v zeleno na krilih obetavnih poslovnih rezultatov. Tečaj delnice Renaulta je pridobil več kot 5 %, saj podjetje za preostanek leta pričakuje izboljšanje profitabilnosti v vseh segmentih poslovanja. Tudi delnice podjetij iz finančnega sektorja so objavile spodbudne rezultate. Evropska mogotca BNP Paribas in Banco Santander sta presegla pričakovanja analitikov; slednji je v drugem četrtletju zabeležil rast dobička v višini 14 % glede na lansko leto, k čemur je pripomogla rast prihodkov na evropskih in ameriških tleh. Vlagatelje na evropskih tleh je razveselil tudi podatek o stanju gospodarstva evroobmočja. To je kljub inflacijskim pritiskom in energetski krizi v drugem četrtletju zabeležilo rast v višini 0,7 %, kar je bistveno preseglo pričakovanja analitikov, ki so pričakovali rast v višini 0,2 %. Kljub makroekonomskim izzivom je med vlagatelji čutiti pozitiven sentiment, saj so evropski delniški trgi zabeležili najuspešnejši mesec po novembru 2020. Nekoliko grenak priokus uspešnemu mesecu je pustil podatek o inflaciji na evropskih tleh, saj je glede na prejšnji mesec dodala še 0,3 odstotne točke in sedaj znaša 8,9 % na letni ravni.

V zmajevi deželi med vlagatelji še vedno prevladuje negotovost, saj razmere, povezane s Covid-19, ne popuščajo, vztrajanje pri politiki ničelne tolerance pa počasi načenja gospodarstvo. Ohlajanje se odraža tudi v napovedih IMF, ki je oceno za gospodarsko rast Kitajske za leto 2022 znižala na 3,3 %, kar bi bila najnižja gospodarska rast v zadnjih štirih desetletjih, z izjemo leta 2020, ko je rast znižala pandemija. Prav tako se nadaljuje pritisk na tehnološke delnice s strani regulatorjev; Hang Seng indeks tehnoloških delnic je v preteklem tednu zabeležil upad v višini 1,87 %, merjeno v evrih.