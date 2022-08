Kot je v izjavi za javnost po sestanku poudaril predsednik vlade, želi vlada vzpostaviti neposredni dialog z NSIOS kot reprezentativnim organom slovenskih invalidov, cilj pa je sprotno naslavljati izzive, s katerimi se v življenju dnevno srečujejo invalidi, ki jih je v Sloveniji več kot 100.000.

S tem namenom bodo vzpostavili operativni organ, sestavljen iz predstavnikov vlade in nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ki bo na operativni ravni sproti naslavljal izzive invalidov, je poudaril Robert Golob.

Po besedah vršilke dolžnosti predsednice NSIOS Mateje Toman je bil današnji sestanek prekratek, da bi lahko naslovili prav vse odprte dileme s področja uresničevanja temeljnih človekovih pravic invalidov ter vse druge vrzeli oz. odprta vprašanja na invalidskem področju, so pa na sestanku odprli »nekaj začetnih konkretnih tem, ki sovpadajo tudi z kratkoročnimi aktivnostmi vlade«. Med slednjimi je omenila načrtovane spremembe novele zakona o dohodnini.

»Spremembe, ki so zdaj na mizi, bomo proučili, poskušali pa bomo predlagati še kakšno drugo rešitev oziroma pobudo na tem področju, kajti zavedati se moramo, da življenje z invalidnostjo prinaša dodatne stroške, s katerimi se povprečen prebivalec sicer ne srečuje,« je poudarila Tomanova. Med tematikami, ki bodo aktualne jeseni, je izpostavila tudi valorizacijo prihodkov iz naslova invalidskega varstva in področje invalidskih pokojnin.

V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije so bili sicer veseli vabila na današnji sestanek s premierjem, še posebej pa so zadovoljni, da je do sestanka prišlo še pred iztekom dopustov, kar jim omogoča, da delo nadaljujejo že v poletnih mesecih.