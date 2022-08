V Avstriji je od sredine novembra 2021 do konca januarja 2022 veljala ustavitev javnega življenja za tiste, ki v predhodnega pol leta niso bili niti cepljeni proti covidu niti niso bolezni preboleli. Dom so lahko zapustili za delo, izobraževanje in izpolnjevanje temeljnih potreb vsakodnevnega življenja, obiska frizerja pa ni bilo med izjemami.

Omejitve so sprva veljale le deset dni, a jih je zdravstveno ministrstvo večkrat podaljšalo na skupno 11 tednov. Ustavno sodišče je za današnjo odločitvijo pritrdilo argumentu pritožnika, da je obisk frizerja po tako dolgem času postala osnovna potreba, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V še eni odločitvi je ustavno sodišče ugotovilo tudi, da verski obredi ne bi smeli predstavljati izjeme od splošne prepovedi delovanja kulturnih ustanov med splošnim zaprtjem jeseni 2021. Čeprav sodišče ne izraža pomislekov glede samega zaprtja kulturnih ustanov, ugotavlja, da izjema predstavlja kršitev načela enakosti.