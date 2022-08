Turisti so junija v Španiji zapravili devet milijard evrov, trikrat več kot junija lani, poroča tiskovna agencija Reuters. V prvih šestih mesecih letos je število turistov v Španiji preseglo 30 milijonov, kar predstavlja 80 odstotkov obiska v prvi polovici leta 2019. Njihova potrošnja pa je tokrat dosegla 90 odstotkov predpandemične.

V Grčiji število turistov v juniju preseglo tisto v juniju 2019, ko so v državi dosegli rekord. To nakazuje, da bi država letos lahko podrla rekord iz leta 2019, ko jo je obiskalo okoli 33 milijonov turistov.

V Grčiji so ruske goste letos nadomestili obiskovalci iz Srbije, Romunije in Bolgarije, ki so izkoristili to, da se v državo lahko pripeljejo v nekaj urah, še navaja nemška tiskovna agencija dpa.