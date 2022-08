Skok prihodkov se je zgodil na račun velikega povpraševanja po storitvah prevoza in dostave hrane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz dejavnosti tovorni promet je družba ustvarila 1,8 milijarde dolarjev prihodkov, skupni prihodki pa so se okrepili tudi na račun sprememb pri obračunavanju prevozov v Veliki Britaniji, so navedli.

V Uberju so izgubilo pripisali padanju vrednosti svojih naložb, ki jih imajo v podjetjih s finančnimi težavami. Med njimi so singapurski VTC Grab, ameriški startup za samovozeča vozila Aurora in indijska služba za dostavo hrane Zomato.