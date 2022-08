Liz Truss je v ponedeljek spregovorila na drugi izmed 12 javnih konferenc konservativne stranke, ki po odstopu Borisa Johnsona izbira novega predsednika stranke in s tem premierja. Zunanji ministrici nasproti stoji nekdanji finančni minister Rishi Sunak, zmagovalec pa bo predvidoma znan 5. septembra.

Beseda je na zadnjem shodu nanesla tudi na Škotsko in prizadevanja tamkajšnje vlade za vnovičen referendum o neodvisnosti, ki mu je Johnson odločno nasprotoval. Da vztraja pri tem, je zatrdila tudi Trussova, škotsko premierko Nicolo Sturgeon pa pri tem opisala kot osebo, ki zgolj išče pozornost. »Mislim, da je najbolje Nicolo Sturgeon ignorirati,« je dejala in po poročanju francoske tiskovne agencije AFP s tem med zbranimi izzvala aplavz in vzklike navdušenja.

Na Škotskem pa so odzivi nasprotni in namestnik Sturgeonove John Swinney je izjave označil za »popolnoma in skrajno neprimerne«. »Ljudje na Škotskem, ne glede na njihovo politiko, bodo absolutno zgroženi nad ostudnimi izjavami Liz Truss,« je dejal za BBC.

Plača bi bila vezana na kraj dela

Obenem je ministrica za nezadovoljstvo poskrbela tudi v vrstah javnih uslužbencev, saj je napovedala, da želi z reformami v javnem sektorju prihraniti 11 milijard funtov (13,1 milijarde evrov). S tem namenom namerava med drugim dopust zaposlenih skrajšati s 27 na 25 dni in tudi odpraviti možnost izredne odsotnosti z dela za aktivnosti pri sindikatih.

Večji del prihrankov pa se nanaša na znižanje plač javnih uslužbencev v nekaterih predelih države, kjer naj bi bili življenjski stroški nižji. Plača bi bila torej vezana na kraj dela. Prihodki naj bi se znižali zlasti na območjih izven premožnejših Londona in juga Anglije. Glede na ocene naj bi to prizadelo predvsem zdravstvene delavce in učitelje, sindikati pa že napovedujejo oster boj proti spremembam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.