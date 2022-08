V Sloveniji je leta 2020 delovalo 68 pivovarn, kar je bilo skoraj petkrat toliko kot leta 2008, ko jih je bilo 15.

Najpomembnejša začimba pri pripravi piva je hmelj, ki se ga je lani v Sloveniji pridelalo 1286 ton. Izvoženega je bilo 2253 ton, največ (56 odstotkov) v Nemčijo, uvoženega pa 451 ton, največ (64 odstotkov) prav tako iz Nemčije.

Vrednost uvoza piva je lani znašala 26,7 milijona evrov. Največji delež, 38 odstotkov, je imel uvoz iz Avstrije. Vrednost izvoza pa je znašala 55,9 milijona evrov. Največ piva, 25 odstotkov, je bilo izvoženega na Hrvaško.

Kot zanimivost so na statističnem uradu navedli tudi podatek, da v Sloveniji lahko s pivom povežemo dve ulici, in sicer Pivovarniško ulico v Ljubljani in istoimensko ulico v Laškem. Skupno tam živi 32 prebivalcev Slovenije.

Svetovni dan piva bomo obeležili v petek, 5. avgusta. Od leta 2007 ta dan praznujejo skoraj povsod po svetu, posvečen pa je ljubiteljem in ustvarjalcem piva ter lastnikom pivnic in drugih lokalov.