Na mejnem prehodu Dragonja in Sečovlje imajo vozniki osebnih vozil čakalno dobo od ene do dveh ur pri vstopu v državo, na mejnem prehodu Sočerga pa do pol ure. Vozniki osebnih vozil čakajo do pol ure pri vstopu in izstopu iz države na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane.

Začela so se dela na severni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Tomačevim. Med Šmartinsko cesto in Zadobrovo je promet oviran.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si