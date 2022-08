Arthur in Bernardo Lima sta se leta 2018 v zvezni državi Roraima na severu Brazilije rodila z zraščenima glavama. Odtlej sta večino časa preživela na posebej prilagojeni postelji v bolniški sobi. Prestala sta niz operacij, od katerih je glavna in s katero so ju dejansko ločili, junija trajala kar 23 ur.

Zdravstvena humanitarna organizacija Gemini Untwined s sedežem v Londonu, ki je pomagala izvesti celoten postopek, je ločitev dvojčkov opisala kot najbolj težavno in kompleksno doslej, med drugim zato, ker sta si dečka delila več ključnih žil.

Tudi nevrokirurg Gabriel Mufarrej je poudaril, da je šlo za najzahtevnejšo operacijo v njegovi karieri. »Sprva nihče ni verjel, da je mogoča. Da smo rešili oba, je zgodovinski dosežek,« je zatrdil kirurg, ki deluje v zdravstveni in raziskovalni ustanovi Paulo Niemeyer State Brain Institute v Rio de Janeiru, v kateri so izvedli operacijo.

Ekipa, ki je sodelovala pri njej, je vključevala skoraj 100 ljudi, na občutljive zadnje korake operacije 7. in 9. junija pa so se mesece pripravljali s pomočjo navidezne resničnosti. S slikami možganov so ustvarili digitalni zemljevid združene lobanje dečkov.

»Zadeve iz vesoljske dobe«

Britanski nevrokirurg Noor ul Owase Jeelani, vodilni kirurg pri Gemini Untwined, je priprave na operacijo opisal kot »zadeve iz vesoljske dobe«. »Čudovito je, resnično krasno, da lahko vidiš anatomijo in opraviš operacijo, še preden otroke izpostaviš tveganju,« je dejal za britansko tiskovno agencijo PA.

Fotografije in posnetki, ki so jih zdravstveni delavci posneli po operaciji, prikazujejo dečka, ki si sedaj lahko prvič zreta v oči, kako ležita drug ob drugem, Artur pa se dotika bratove roke.

Dvojčka še vedno okrevata in bosta v prihodnje morebiti potrebovala nove posege, napovedujejo zdravniki. Trenutno imata denimo težave z govorom, Bernardo ima na svoji desni strani tudi motoričen primanjkljaj. »Trajalo bo še nekaj časa, da dospeta so točke, do katere ju želimo pripeljati. A verjamem vanju,« je dejal Mufarrej.