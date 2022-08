Na Hrvaškem lokalizirali požar pri Dubrovniku

Hrvaškim gasilcem je danes uspelo omejiti požar, ki je več dni divjal nad Zatonom nedaleč od Dubrovnika in v boju s katerim je v nedeljo umrl gasilec. Oblasti Dubrovnika so sicer za danes v mestu razglasile dan žalovanja, pozno popoldne pa se bodo od pokojnika poslovili z žalno slovesnostjo, minuto tišine in sirenami.