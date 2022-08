Pri gašenju požara v studiih jugovzhodno od italijanske prestolnice, kjer so v času njihovega največjega razcveta snemale največje italijanske zvezde, od Federica Fellinija do Sophie Loren, so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sodelovale tri ekipe gasilcev.

»Požar je izbruhnil na območju, kjer so razstavljali kulise,« je za AFP povedal tiskovni predstavnik družbe Cinecitta in dodal, da nihče ni bil poškodovan. Gasilci so sporočili, da je na prizorišču, ki ga je prizadel požar, uničen velik del kulis iz papirmašeja, ki prikazuje renesančne Firence.

Kot je sporočila koordinatorka produkcije Natalia Barbosa, je požar prekinil snemanje filma Charlize Theron Stara garda 2. Za AFP je povedala, da se je požar ob močnem vetru in visokih temperaturah hitro širil, zato je bilo prizorišče preventivno evakuirano. »Izgubili smo dva snemalna dneva,« je dodala.

Vzrok požara ni znan, je pa v velikem delu Italije to poletje zaradi hude suše velika požarna ogroženost.

Avgusta 2007 je studie Cinecitta močno prizadel požar, ki je izbruhnil v skladišču, kjer so bile shranjene kulise za televizijsko uspešnico Rim in ki se je nato razširil na druge stavbe v obsežnem kompleksu.

Studie Cinecitta so odprli leta 1937. V njih so med drugim posneli klasike, kot sta Ben-Hur Williama Wylerja iz leta 1959 in Fellinijevo Sladko življenje iz leta 1960. V zadnjih desetletjih so velike produkcije postale redkejše.