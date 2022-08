Pred začetkom 32. državnega prvenstva nihče ni pričakoval, da bo po treh krogih na vrhu Olimpija z maksimalnim številom točk in brez prejetega zadetka. Vodilni položaj je presenečenje glede na vse burne dogodke v klubu v minulih tednih. Trener Albert Riera, ki so ga navijači že prvi dan po prihodu v Ljubljano podili iz kluba, je uspel povezati igralce v celoto, ki skušajo na španski način igrati všečen in napadalen nogomet z veliko posestjo žoge. Čeprav je v ekipa v 22 dneh odigrala sedem tekem, ni tarnal nad utrujenostjo, odsotnostjo poškodovanih, kaznovanih in bolnih ter pomanjkanjem kakovosti na nekaterih igralnih mestih.

Iz tistih, ki so bili na razpolago, je spretno sestavil enajsterico, nato pa na tekmah z Muro in Bravom dodajal rezerve s klopi, s katerimi je dvignil kakovost igre, ki je pripeljala do zmagovitih zadetkov. Olimpija ima trdno obrambo in kreativnost v zvezni vrsti (prednjači trenutno najboljši igralec zasedbe Kvesić), šibkejša pa je na obeh bokih ter predvsem v napadu, kjer ji manjka klasični golgeter. Za sedanji sitem igre bi bil dobrodošel napadalec, kot je bil Andrej Vombergar. Argentinski Slovenec se je po neposrečeni avanturi v Mehiki vrnil v domovino in v dresu San Lorenza debitiral z golom za zmago le tri minute potem, ko je v 87. minuti vstopil v igro.

Riera od vodstva kluba ne zahteva okrepitev, ki bi le povečale število igralcev, saj pravi, da je zadovoljen z 21. »Zelo bom vesel, če lahko pripeljejo koga, ki bo popravil sliko ekipe. Pridejo lahko le igralci, ki so boljši od teh. Ne želim imeti še enega igralca več, ampak takšnega, ki je kakovosten in bo to pokazal tudi v ekipi. Če takšnih ni, imam raje to ekipo,« je poudaril Albert Riera, ki ima s šestimi točkami prednosti lepo izhodišče pred derbijem z Mariborom v nedeljo v Ljudskem vrtu.

Maribor kaznovan za preračunljivost

Če je Olimpija pozitivno presenečenje, je negativno Maribor, saj je pri dnu lestvice z le tremi točkami. V derbiju najboljših ekip v lanski sezoni je Koper premagal Maribor z 2:1 (Kotnik 31, Osuji 54; Baturina 34) in ga tudi nadigral. Koprčani so bili po izpadu iz Evrope in dolgem sestanku s predsednikom kluba Antejem Gubercem motivirani, saj so leteli po igrišču. »Nagrajeni smo bili za vloženo energijo. Igrali smo dobro in si pripravili veliko priložnosti. Ker smo bili kompaktni v obrambi, Maribor ni imel velikih priložnosti,« je bil zadovoljen trener Kopra Zoran Zeljković.

Maribor je na Bonifiki začel s tremi novinci (Čuk, Vidaković, Žinič), v igri pa je očitno, da v zvezni vrsti niso našli zamenjave za kreatorja Makombouja. »Igralci so bil preveč preračunljivi kar 60 minut. Prepozno smo začeli igrati, primanjkovalo nam je razpoloženih igralcev,« je analiziral trener Maribora Radovan Karanović, ki ima veliko težavo z obrambo, saj je ekipa na treh tekmah prejela že sedem golov. »Včasih je preveč lahkomiselnosti. Nekatere težave so povzročile poškodbe, prihodi in odhodi igralcev, a podoba na igrišču bi morala biti boljša,« je razloge iskal Karanović, ki z obrambnim pristopom spominja na nekdanjega trenerja Kopra in Olimpije, Italijana Rodolfa Vanolija. V četrtek ob 20.15 v Ljudskem vrtu Maribor čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za ligo Evropa s HJK Helsinki, ki ga je Olimpija pred tremi leti gladko izločila z zmagama s 3:0 in 4:1.

Mura lahkomiselno zapravila vodstvo s 3:0

Glede na denarne vložke je nezadovoljno tudi Celje, ki je sezono začelo s tremi remiji. Z zadnjim so celo zadovoljni, saj so remizirali z Muro 3:3 (Vuklišević 59, Majevski 89, Božić 92/11 m; Klepač 35, Maruško 45, Daku 55), potem ko so Prekmurci vodili že s 3:0. »Po lastnih napakah so bili vsi trije prejeti goli nepotrebni. Po prejetih zadetkih smo začeli igrati nogomet, kakršnega si želimo, saj imamo zelo kakovostne igralce. Če bi bolje izkoriščali svoje priložnosti, se ne bi pogovarjali o remiju,« je bil jasen trener Celja Roman Pilipčuk. »Lahkomiselno smo izgubili dve točki. Pri vodstvu s 3:1 in 3:2 smo imeli lepe priložnosti za zadetek, da tekmo zaključimo v naš prid, a smo bili površni in žogo želeli pripeljati v gol,« je dejal razočarani trener Mure Damir Čontala.