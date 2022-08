Dokazi zadostovali zgolj za grožnjo

Nad strelcema iz Rejčeve ulice v Novi Gorici, očetom Omerjem Ferarijem in sinom Riccardom Čižmićem, je še včeraj opoldne visela obtožba o poskusu uboja, nakar je uro kasneje sin že odkorakal na prostost, oče pa se mu bo pridružil po mesecu in pol. Po mnenju sodnika so dokazi zadostovali le za grožnjo, ne pa za poskus uboja.