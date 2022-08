Od 160.000 do 200.000 članov britanske konservativne stranke je včeraj začelo dobivati pisma z glavnega sedeža stranke v Londonu. V njih je glasovnica, na kateri sta samo dve imeni: zunanje ministrice Liz Truss in bivšega finančnega ministra Rishija Sunaka.

Glasovnice z obkroženim imenom se morajo vrniti na sedež stranke do 2. septembra. Izid dvoboja bodo sporočili 5. septembra, dan pozneje pa se bo moral Boris Johnson izseliti z Downing Streeta 10. Bolj verjetno je, da bo tja prišla Liz Truss. Po Margaret Thatcher in Theresi May bi bila šele tretja premierka. Boris Johnson je 74. (moški) premier.

Ceneni uhani boljši od dizajnerskih čevljev

Raziskave med člani stranke namreč kažejo na prepričljivo zmago Trussove, katere zavezniki za njeno prednost razglašajo celo njene uhane, vredne skromnih pet funtov, ki jih primerjajo z dragimi dizajnerskimi oblačili in čevlji bogatega Sunaka, poročenega s hčerko indijskega milijarderja. Na to je opozorila Johnsonu skrajno vdana ministrica za kulturo Nadine Dorries, ki je z navijanjem za Trussovo požela kritiko celo med konservativci, ko je delila sporni tvit s fotografijo, na kateri je Sunak »brutsko«​ upodobljen z nožem v roki za hrbtom »​cezarskega«​ Johnsona. Gre za preračunljivo potezo tistih, ki imajo Sunaka za izdajalca, ker je z odstopom s položaja finančnega ministra sprožil val odhodov iz vlade in na koncu Johnsonov padec z oblasti. Ni namreč malo članov konservativne stranke, ki bi na oblasti radi ohranili sedanjega premierja. Več kot 10.000 članov stranke je celo podpisalo peticijo z zahtevo, da Johnsonovo ime dodajo na glasovnico za novega vodjo stranke. To se ne bo zgodilo.

Velika polemika o davkih

»Ljudje potrebujejo znižanje davkov čez sedem tednov, ne pa čez sedem let.« S temi besedami se je Johnsonu zvesta Liz Truss prebrisano odzvala na nenadno obljubo Sunaka, da bo tudi on znižal davke na zaslužek, vendar odgovorno, šele čez sedem let. Trussova je znižanje obljubila takoj po prihodu na oblast (novi premier bo znan čez približno sedem tednov). Sunak je njene ekonomske načrte, vključno s priljubljeno obljubo o takojšnjem znižanju davka na zaslužek, do zdaj razglašal za neuresničljive pravljice. Trussova in njeni privrženci ter desničarski mediji, ki jo obožujejo in razglašajo za novo Margaret Thatcher, Sunaku zdaj pripisujejo panični davčni prebrat.

Vendar Sunakov problem ni ekonomska politika, v kateri je neprimerno bolj podkovan od Trussove, ampak navijanje vse več najvplivnejših konservativcev za veliko bolj politično desničarsko tekmico, ki se je iz nasprotnice brexita prelevila v njegovo gorečo zagovornico. Odmevno sta jo podprla med konservativci zelo priljubljena obrambni minister Ben Wallace, ki ni kandidiral za Johnsonovega naslednika, čeprav so ga imeli za favorita, in predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Tom Tugendhat, ki je kandidiral, pa odpadel pred finalom.

Vse kaže, da konservativni konservativci Trussovi enako, kot so zelo dolgo Johnsonu, odpuščajo marsikaj, tudi njeno zunajzakonsko afero v letih 2004–2005, posebno pa to, da je bila v mladosti liberalna demokratka in do nedavnega nasprotnica brexita. Morda je tako zato, ker ima pred Sunakom »prednost«, ki jo malokdo upa javno omeniti: belo polt. Sinoči sta se z rjavopoltim, veliko bolj sposobnim Sunakom, ki je indijskega rodu, spet pomerila v televizijskem soočenju. Prejšnje se ni končalo, ker je voditeljica iz neznanega razloga sredi soočenja omedlela.