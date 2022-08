Neširjenje jedrskega orožja pod drobnogledom

V New Yorku se je začela deseta pregledna konferenca o izvajanju pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki prihaja v času povečanih izzivov zaradi globalne nestabilnosti, porajanja novih jedrskih akterjev in krepitve obstoječih. Konferenca poteka vsakih pet let in bi morala biti leta 2020, a so jo prestavili zaradi pandemije.