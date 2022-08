Streljaj stran od slovenske meje se je odvil novi teniški spektakel. Turnir ATP serije 250 v Umagu je privabil nekatere najboljše igralce na svetu, dogajanje okrog turnirja pa je bil še en šov, primerljiv s teniškimi igrami. Slike polne arene Gorana Ivaniševića so znova obšle teniški svet, posnetki večernih zabav pa so bili osupljivi. Vrhunec dogajanja minulega konca tedna je bil ob sijajnem nedeljskem finalu med 19-letnim Carlosom Alcarazom in leto starejšim Jannikom Sinnerjem nastop nizozemskega DJ-a Fedde Le Granda.

Tretjič v 32-letni zgodovini umaškega turnirja se je zgodilo, da sta se v finalu pomerila prva nosilca. Vloga favorita je pripadla lanskemu zmagovalcu Carlosu Alcarazu, ki je sicer imel v Istri nekaj težav s poškodbami, zato se je za zmage boril bolj, kot če bi igral povsem zdrav. Španec je imel dobro uro vse niti v svojih rokah, saj je imel po dobljenem prvem nizu v drugem šest žogic za odvzem servisa tekmecu. Ni jih izkoristil, Jannik Sinner pa je v nadaljevanju poletel in odigral svoj najboljši tenis na peščeni podlagi. Italijan je dominiral na igrišču in se z zmago s 6:7 (5), 6:1, 6:1 veselil prve turnirske zmage na pesku. Pred tem je pet turnirskih zmag dosegel na trdi podlagi.

»Strinjam se, da je dvoboj odločila druga igra drugega niza, ko Carlos ni izkoristil svojih priložnosti. Postal sem še bolj samozavesten, vse bolje serviral, predvsem pa vračal začetne udarce. Dal si bom duška. Za kratek čas, saj me v nadaljevanju sezone čakajo pomembni turnirji na trdi podlagi,« je bil po zmagi navdušen deseti igralec sveta Jannik Sinner. Postal je tretji Italijan z zmago v Umagu, potem ko sta podvig pred njim dosegla Fabio Fognini in Marco Cecchinato. Sinner je tudi ohranil sijajno statistiko v letošnjem letu proti španskim igralcem. Proti njim je namreč dobil vseh osem dvobojev.

Carlos Alcaraz se je sicer zavedal izgubljene priložnosti, a je bil vseeno ponosen na svoje igre v Umagu. »Ko proti tako kakovostnemu igralcu, kot je Jannik, ne izkoristiš številnih priložnosti, sledi kazen. In ta je prišla,« je povedal Španec, potem ko je po Hamburgu izgubil drugi finale v nizu. Pogled na včerajšnjo svetovno lestvico je kljub porazu zanj najlepši doslej, saj je postal četrti igralec sveta, kar je rekordna uvrstitev v njegovi karieri. Sočasno je postal najmlajši igralec po rojaku Rafaelu Nadalu, ki je postal član elitne svetovne peterice. Na prvih treh mestih ostajajo Rus Daniil Medvedjev, Nemec Alexander Zverev in Nadal.

Slovensko čast je v Umagu reševal Andraž Bedene. Ljubljančan je imel težak žreb, saj se je že v uvodnem krogu pomeril z Lorenzom Musettijem, ki je v Istro pripotoval s popotnico turnirske zmage v Hamburgu. Bedene je ob porazu povedal, da je zadnjič v karieri igral v Umagu, sicer njegovem najljubšem turnirju. Tudi prejšnji teden ga je s tribun spremljalo veliko slovenskih gledalcev. Bedene se sicer na Hrvaškem nikoli ni uvrstil v polfinale, je pa premagal nekaj sijajnih igralcev. Med njimi predlani tudi Jannika Sinnerja, ko se je kot najstnik meteorsko vzpenjal proti najboljšim igralcem na svetu.

Poleg Umaga so minuli teden potekali še trije močni mednarodni turnirji. V Atlanti se je turnirske zmage veselil Avstralec Alex De Minaur, ki je bil v finalu s 6:3, 6:3 boljši od Američana Jensona Brooksbyja. Čehinja Maria Bužkova se je veselila največjega uspeha pred domačimi navijači v Pragi, potem ko je bila v sklepnem dvoboju s 6:0, 6:3 boljša od Rusinje Anastasie Potapove. V Varšavi pa je turnir presenetljivo osvojila Francozinja Caroline Garcia, ki je bila v finalu s 6:4, 6:1 boljša od Romunke Ane Bogdan. Caroline Garcia je pripravila največje presenečenje v četrtfinalu, ko je bila boljša od prve igralke sveta Ige Šwiatek, pred tem v tej sezoni neporažene na peščenih turnirjih. Poljakinja na najnovejši svetovni lestvici prepričljivo ostaja prva igralka sveta, najboljša Slovenka pa je Kaja Juvan na 64. mestu.