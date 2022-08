Ko boste gledali Netflixov The Gray Man, za trenutek pozabite, da gledate klasičen vohunski triler. Takšen, v katerem se najboljši agent zaradi tega, ker je v roke dobil napačne informacije, znajde na begu pred slabimi fanti iz lastne hiše. Odmislite, da Netflix po pustolovski akcijki Red Notice z Gal Gadot, Ryanom Reynoldsom in Dwaynom Johnsonom znova gradi blagovno znamko s potencialom nadaljevanj. Spreglejte tudi generično zgodbo, v kateri CIA rekrutira kriminalce, da bi širom sveta lovili, pretepali in eliminirali še večje kriminalce. In ga preprosto opazujte – Ryana Goslinga, namreč. Kanadčan ima vse, kar takšen film potrebuje. Tip je kot špricar na poletni dan. Ko je v kadru, veš, da bo vse okej. Ko vse treska, frči in grmi, ko je torej najbolj vroče, je hladen in učinkovit. Ko je treba presekati akcijo, prekiniti nasilje in razbremeniti občinstvo, pa je lahko tudi nežen in topel. Kot špricar – po tretjem kozarcu.

Režiserja Marvelovih zadnjih dveh Maščevalcev, Brezmejna vojna (2018) in Zaključek (2019), brata Anthony in Joe Russo, seveda nista prva filmarja, ki sta ugotovila, da je Ryan kul. In da zato, da bi bil kul, ne rabi veliko dialoga. Poglejte samo novega Iztrebljevalca (2017) ter Refnova Vozi! (2011) in Samo bog dopušča (2013). Kamera ga ima preprosto rada in rada ga ima tudi tokrat. V rdeči obleki in črni trenirki, z žvečilko v ustih, tetovažo na roki, frizuro za osem dolarjev ter šestico, ker je bila dvojna ničla s sedmico že zasedena. Itak, najnovejša Netflixova »izvirnica« spominja, namiguje in se spogleduje s številnimi žanrskimi sorodnicami. Malo je Atomska blondinka (2017), malo Salt (2010), malo Ugrabljena (2008), ne doseže pa vseh tistih nemogočih misij, kaj šele Bourna.

Netflixov Sivi mož – skratka – odkljuka vsa okenca akcijskega trilerja. Drži se zapovedi, da v tovrstnih filmih ni priporočljivo predolgo tičati na eni lokaciji. Protagonisti in antagonisti se streljajo, tepejo in pregovarjajo vse od Floride do Bangkoka, pa tudi od Berlina do Prage. Avtomobili in celo tramvaji se nadalje vozijo kot v Alarmu za Kobro 11, helikopterji in vojaška letala pa vzletijo, samo da padejo. A če se celota ne izogne formulaičnosti žanrske ponudbe, bratoma Russo ne gre zanikati simpatične in všečno režirane akcije, ki meša pištolni kung fu Johna Wicka in pompozno dinamiko filmov Michaela Bayja (Podli fantje, Rešilec). The Gray Man je pod črto remiks nekih boljših filmov, res pa je tudi, da je z Goslingom v sedlu, ki obvlada biznis minimalističnih vlog, tole eden boljših Netflixovih poskusov franšizenja znotraj akcijskega žanra. Nadaljevanje je že napovedano.