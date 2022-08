Prvi dan na Poletni Animateki prihodnjo sredo prinaša sklop Zrezek, babica in žiže s kalejdoskopom najnovejše produkcije slovenskih animiranih filmov. Med naslovi so tako novi deli serije Tako zraste.., film novih najljubših otroških junakov Spacapufi, 3D abstrakcija Svetovni teater, animirani pol-dokumentarec Ta preseneta očetova kamera!, barvni eksperiment Mesto in barva. Tango ter mojstrovini, ki še zmeraj prejemata nagrade na festivalih po svetu: Babičino seksualno življenje Urška Djukić in Steakhouse Špele Čadež, so sporočili iz Animateke.

Dan kasneje bo v sklopu, ki so ga poimenovali Kolesarji, živalski boji in pralni stroji, prikazana zbirka kratkih animiranih zgodb iz srednje in vzhodne Evrope, ki jo je v sklopu skupnih aktivnosti festivalske mreže CEE Animation uredil programski direktor festivala Animest Mihai Mitrica.

Na ogled bodo slovenska filma Nočna ptica Špele Čadež in Slovo Leona Vidmarja ter hrvaški Cockpera Kate Gugić, Pralni stroj Čehinje Alexandre Májove, češko-romunska Ceva Paula Muresana, češko-slovaške Divje zveri Marte Prokopove in Michala Blaška, Blažena naključna smrt Sergiuja Negulicija iz Romunije, hrvaško-francoski Kolesarji Veljka Popovića, slovaška Rumena Ivana Šebestová ter češka Hči Darie Kashcheeve.

V petek se po dveh letih na sceno vrača prijateljska festivalska naveza Animateka feat. FeKK!, kuriran izbor animiranih videospotov, ki v zenitu antropocena v vsej njihovi barvitosti razkrivajo skrivna življenja flore, favne, omnie, umetne inteligence ter številnih drugih skritih perspektiv. Izbor bodo zaznamovale eksplozije barv in zvokov ter pestre palete raznolikih prepletov animacije in glasbe. Večer bo v plesnih ritmih zaokrožil DJ Jaša Bužinel. x sta