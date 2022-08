Ustvarjeno v Sloveniji v Palači Cukrarna

Pod okriljem Centra za kreativnost (CzK), ki je pred petimi leti pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje nastal kot interdisciplinarna platforma za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), se je vse od njegovega nastanka precej zgodilo. Vsaj tako pričajo podatki in razstava, ki v Palači Cukrarna do jeseni ponuja strnjen pregled delovanja CzK.