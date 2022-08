Organizatorji kampanje Visit Zasavje vabijo vse prebivalce zasavske regije, da obiščejo vse štiri občine zasavske regije Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litijo. Namen kampanje je spodbuditi lokalno prebivalstvo in obiskovalce, da raziščejo zasavsko regijo ter svoja doživetja delijo na družbenih omrežjih za povečanje prepoznavnosti regije kot edinstvenega turističnega cilja.

Kot je povedal predstavnik razvojne agencije Luka Devetak, lahko prebivalci in obiskovalci v vsaki občini obiščejo eno turistično točko, se tam fotografirajo ali pripravijo kratek video. Fotografijo oziroma posnetek naj nato objavijo na enem od družbenih omrežij in jo označijo z besedno zvezo Visit Zasavje. Ustrezno označene objave bodo organizatorji kampanje spremljali ter jih poobjavili na facebook strani Visit Zasavje in sodelujočih organizacij.

K aktivnemu sodelovanju v kampanji bodo prebivalce in obiskovalce Zasavja spodbujali tudi zasavski gostinski ponudniki, ponudniki turističnih storitev, društva, organizatorji dogodkov, rokodelci in drugi ponudniki. Sodelujoči ponudniki bodo podeljevali spodbude oziroma nagrade tistim, ki bodo v času kampanje obiskali njihovo lokacijo.

V RRA Zasavje poudarjajo, da je treba za razvoj konkurenčnega turizma in izboljšanje prepoznavnosti zasavske regije delovati regionalno, izkoristiti sleherne zasavske potenciale in si skupaj prizadevati za razvoj edinstvene destinacije, ki bo prepoznavna doma in v mednarodnem prostoru. Potencial regije za razvoj turizma je po njihovem mnenju precejšen, obetavni so tudi evropski in nacionalni programi. Agencija trenutno izvaja dva mednarodna projekta za spodbujanje razvoja turizma, in sicer projekt Pronacul v okviru programa Interreg Adrion in projekt Ramsat v okviru programa Interreg.

Po besedah Kristijana Adamlja iz RRA Zasavje so s kampanjo Visit Zasavje sprožili povezovanje med turističnimi organizacijami in posamezniki na operativni ravni ter naredili korake v smeri razvoja enotne blagovne oziroma promocijske znamke. Poleg tega so zasnovali kampanjo, ki je odprta za vse. Kampanja bo potekala ta in naslednji mesec.