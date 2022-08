O državnem “odvetništvu”

Ob nedavni nepotrditvi g. Groznika se je vznemirila Odvetniška zbornica; slišali smo, da mora odvetnik pač zastopati stališča svoje stranke, v tem primeru državni odvetnik stališča države, to je, vlade. Naj mi odvetniki ne zamerijo, ampak tu gre za nesporazum v pojmih. Ko so »državno pravobranilstvo« spremenili v »državno odvetništvo«, so se očitno naslonili na tuje zglede. V nemščini ima beseda »Anwalt« več pomenov, državnemu tožilcu se reče Staatsanwalt, odvetniku pa Rechtsanwalt (oziroma pogovorno Anwalt), v Avstriji pa je Volksanwalt nekakšen ombudsman. Podobno ima več pomenov tudi ameriški izraz »attorney«.