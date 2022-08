Trumpovi davki in smrt

Eno je jasno. Na tem svetu sta gotovi le dve stvari. Davki in smrt, je rekel Benjamin Franklin. No, razen za Donalda Trumpa. Ta celo smrt izkoristi za to, da ne plačuje davkov. Pred dnevi je umrla njegova prva žena Ivana. Pokopali so jo blizu luknje številka ena Trumpovega golf kluba v zvezni državi New Jersey. Ta je znana po visokih davkih. Sploh na nepremične. No, razen, če gre za pokopališča – ta so namreč izvzeta iz vsakršnih obdavčitev: na lastnino, prihodek, prodajo, celo dobiček.