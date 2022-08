Na Bledu zagorel del gozda, gasilcem požar uspelo omejiti

Na Bledu je med železniško postajo in Zako zagorel del gozda. Ogenj gasijo gasilci in vojaški helikopter. Zaradi požara sta na območju intervencije ustavljena cestni in železniški promet, so sporočili s PU Kranj. Naknadno so sporočili, da je gasilcem požar uspelo omejiti. Ob tem nadaljujejo z gašenjem in iščejo posamezna žarišča.