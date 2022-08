Obrazi nevladnikov Mateja Kos Kulturno društvo Podkum

»Pogosto se nam zgodi, da kakšen otrok, ki je ves tih in zaprt vase, nekje sredi delavnic postane čisto drug, odprt, zvedav in ustvarjalen. To je osnovni vzrok, da vztrajamo, da je naš program brezplačen in dostopen za vse otroke, tudi tiste, ki prihajajo iz šibkejših družin ali družin z veliko otroki. Vsako leto skušamo nabrati čim več donacij, da vsem otrokom zagotovimo tudi brezplačne malice in kosila,« pravi Mateja Kos.

Urlaub na vasi je v sedmih letih postal daleč najbolj množična aktivnost za otroke v Podkumu. »Prvo leto smo začeli s šestnajstimi mladinskimi voditelji in petnajstimi otroki iz vasi. Že leto kasneje smo aktivnosti odprli za otroke iz okoliških krajev, sedaj pa sploh ni več omejitev, k nam prihajajo tudi otroci iz Ljubljane ali Novega mesta.«

»Mladinski voditelji ustvarimo zelo raznolik program, imamo ustvarjalne delavnice, športne in tekmovalne igre, kulturne dejavnosti in druge izbirne aktivnosti. Otroci se imajo lepo, glas o delavnicah gre od ust do ust, tako da programa sploh več ne rabimo oglaševati; interesa je več, kot lahko ponudimo prostih mest.«

Tukaj bomo vsi prijatelji

Mateja Kos pripoveduje, da so morali število udeleženih otrok letos prvič omejiti. »Naše društvo na žalost nima svojih prostorov, kraj pa nima večnamenske dvorane, zato smo za pomoč zaprosili župnijo, da smo se v primeru slabega vremena lahko zatekli v župnišče. 125 ljudi nas je nekako še šlo notri, več pa na žalost ne gre, zato smo število otrok, ki so se nam lahko pridružili, omejili na sto.«

Vsi mladinski voditelji v programu sodelujejo prostovoljno, tisti, ki so zaposleni, za ta čas v službi vzamejo dopust.

»Svet se je spremenil, otroci ogromno časa preždijo za elektronskimi napravami, vedno bolj so sami zase, ne znajo sodelovati v družbi … Pomembno je, da v njih prebudimo ustvarjalnost, domišljijo, da se znajo igrati drug z drugim, da najdejo nove prijatelje,« pravi Mateja Kos, ki dodaja, da v počitniškem varstvu ogromno časa posvetijo tudi medsebojni pomoči in solidarnosti.

»Otroke vzgajamo, da si je treba znati stvari deliti. Pri ustvarjalnih delavnicah ne dobi vsak svojih škarij, svojega flomastra in lepila, ampak si morajo med seboj sposojati, eden reže, drugi lepi, tretji barva. Vzgajamo jih tudi, da smo vsi drugačni, vsak ima svoje mnenje. Jasno povemo, da smo prišli skupaj, da se imamo fino, da smo med seboj prijatelji in da ne bomo tolerirali zafrkavanja, zaničevanja, kakršnega koli neprimernega obnašanja. Uspe nam vzpostaviti varen prostor, kamor se vsi otroci vsak dan radi vračajo.«

Urlaub na vasi poteka en teden, vsak dan od osmih zjutraj do petih popoldne. Kulturno društvo organizira tudi prevoz za sodelujoče otroke, pri organizaciji programa pa sodelujejo praktično vsa društva v kraju, pa tudi množica posameznikov od blizu in daleč.

Od pohodov do koncertov

V Kulturnem društvu Podkum so najbolj ponosni, da v svojih aktivnostih povezujejo ljudi iz domačega kraja in spodbujajo sodelovanje. »To je bil naš osnovni namen, ko smo začeli delovati. Nihče ne dela sam zase. Zelo smo veseli, ker vsa društva v kraju sodelujejo z nami in nas podpirajo. Lepo je, da se razvijamo in promoviramo tudi z dogodki, da smo prijatelji in spreminjamo stvari na bolje, obenem pa širimo glas o našem kraju, ki ima veliko naravnih znamenitosti ter bogato kulturno dediščino.«

Poleg počitniškega varstva izvajajo še celo kopico dejavnosti. Vsako tretjo soboto v decembru recimo organizirajo nočni pohod na Kum, izdajajo glasilo Podkumček in prirejajo enkratne dogodke z domačimi glasbeniki, recimo Večer na vasi ali zborovske koncerte.

»Vzpostavili smo tudi dramsko skupino. Za prvo igro, ki smo jo naštudirali, smo izbrali besedilo Stari in mladi, ki so jo pred tridesetimi leti uprizarjali člani prejšnje dramske skupine v kraju. Dobivamo veliko povabil v druga društva in sosednje kraje, kjer pogosto gostujemo. Ugotovili smo, da imajo tudi otroci veliko veselje do gledališkega ustvarjanja, zato smo konec leta 2016 ustanovili še otroško dramsko skupino,« pripoveduje Mateja Kos.

Zaradi epidemije je v teh časih težko načrtovati izvedbo kulturnih dogodkov, a to Kulturnega društva Podkum ni ustavilo. »Sproti se prilagajamo in poskušamo iz situacije izvleči najboljše. Epidemija nas je prisilila, da se malo bolj digitaliziramo, rodila pa se je tudi ideja za tekmovanje v skečih, ki ga bomo skušali izvesti v septembru. Dogodek smo poimenovali Ringelšpil smeha in vsak se lahko prijavi s svojimi skeči. Imeli bomo tudi strokovno komisijo in prepričani smo, da bomo s smehom lažje zakorakali v jesen, za katero upamo, da bo z epidemiološkimi ukrepi prijaznejša od prejšnjih …« si želi Mateja Kos. »Načrtov je veliko, naša iznajdljivost pa je tudi velika. Skupaj nam bo uspelo premagati tudi epidemijo!«

Kulturno društvo Podkum Obiščite Podkum in prireditve, ki jih pripravlja tamkajšnje kulturno društvo! Vse dogodke ažurno vnašajo v koledar na spletni strani https://sites.google.com/site/kulturnodrustvopodkum/home. Največja podpora bo vaš obisk, veseli pa bodo tudi vsake donacije. Še posebej se vsako leto razveselijo podpore pri izvedbi brezplačnih malic in kosil za otroke med počitniškim programom Urlaub na vasi. Zato že sedaj napovedujejo, da naslednje poletje ne bo nikakršna izjema – počitniško varstvo bo in načinov, da podprete številčno ekipo prostovoljnih voditeljev, je ogromno. Do takrat pa ne zamudite vodenih pohodov po čudovitih krajih pod Kumom, tradicionalnega nočnega pohoda na Kum na tretjo soboto v decembru ter živih jaslic, ki bodo skušale odgnati epidemijo, zato le držite pesti, da zagnani ekipi uspe izpeljati vse načrte!