Dogodek obravnavajo tudi policisti. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so policisti z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je do eksplozije prišlo v peči za pridobivanje taline, pri tem pa je bil en delavec lažje poškodovan. Tuja krivda je zaenkrat izključena, so še zapisali na policiji.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.

Medtem v Sij Metalu Ravne nastalo škodo še ocenjujejo. Jeklarno so ponovno zagnali danes malo po 10. uri, prav tako nemoteno poteka tudi delo v ostalih obratih Sij Metala Ravne, so za STA pojasnili v Slovenski industriji jekla (Sij). Poškodovani delavec je bil zaradi udarnin napoten v ravenski zdravstveni dom, so navedli v Siju.