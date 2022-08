KPK je danes objavila pravnomočne ugotovitve o kršitvi nasprotja interesov mestnega svetnika Andreja Mešiča. Kot so sporočili, so postopek v zvezi z Mešičevim ravnanjem uvedli lani na podlagi prošnje za podajo pravnega mnenja glede kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Na podlagi pridobljene dokumentacije je KPK ugotovila, da je Mešič kot član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestne občine Murska Sobota na njeni seji junija lani pri točki o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota glasoval, da se v svet imenuje prav on. Poleg tega je Mešič kot član mestnega sveta na redni seji septembra lani pri točki kadrovske zadeve glasoval o sklepu, da se v svet Zdravstvenega doma Murska Sobota kot predstavnik Mestne občine Murska Sobota imenuje Andrej Mešič, pri čemer je bil kandidat za predstavnika on sam.

S tem se je Mešič po mnenju komisije znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov in ni storil vsega, da se mu izogne.

»Tovrstne okoliščine, glasovanje zase, sodijo med najbolj tipične oz. pogoste okoliščine, ki vplivajo ali pa ustvarjajo videz, da vplivajo na objektivnost in nepristranskost opravljanja javnih nalog uradne osebe. Andrej Mešič bi se tako iz omenjenih glasovanj moral izločiti, poleg tega pa bi ob zaznavi teh okoliščin moral pisno obvestiti ostale člane komisije, župana in ostale mestne svetnike ter počakati na njihovo odločitev. Ker tega ni storil, je ravnal v nasprotju s 37. členom zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,« so v sporočilu za javnost zapisali na KPK.

Mešič se v postopku pred KPK ni izjasnil o očitkih. Ugotovitve komisije so pravnomočne, saj Mešič ni vložil tožbe v upravnem sporu.