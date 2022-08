Marko Kušar iz društva za mobilnost invalidov Moja pot nam je razložil, kako dostopne so posamezne slovenske plaže v resnici. Na invalidskem vozičku je že od svojega 17. leta, zato nam je podal preverjeno oceno o dostopnosti različnih turističnih destinacij, ki temelji na njegovih lastnih izkušnjah. Razkril nam je, da se velikokrat zgodi, da je v teoriji nekaj prilagojeno invalidom, a je potem v praksi ugotovil, da temu ni tako: »Vsak si drugače predstavlja dostopnost, zato je treba pred obiskom lokacije vse preveriti. Na slovenski obali nimamo veliko kopališč, zato bi se lahko bolj posvetili urejanju in prilagajanju posameznih plaž, da postanejo zares dostopne tudi gibalno težje oviranim.«

Prenovljena koprska plaža Žusterna

Od sredine junija letos je plaža v Žusterni prilagojena gibalno oviranim. Mestna občina Koper je s pomočjo Zavoda Brez ovir na kopališču v Žusterni namestila posebno fiksno dvigalo s podaljšano roko na daljinca, ki invalidom omogoča varen in enostaven vstop v vodo. Dvigalo zdaj pomagajo uporabljati tudi reševalci iz vode. Poleg dvigala je občina postavila tudi veliko kabino za preoblačenje, senčnike, sanitarne prostore z EURO ključavnico in ležalnike, prilagojene invalidnim osebam. Štirje leseni ležalniki so višine 45 centimetrov, kar gibalno oviranim omogoča lažji premik z vozička na počivalnik.

Gregor Gerbec iz Zavoda Brez ovir nam je zaupal, da je to šele začetek, saj namerava koprska občina naslednje leto kompletno prenoviti tudi stari betonski del Žusterne, v mislih imajo tudi izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane. Po njegovih besedah pa želijo lažji dostop do morja za ranljive skupine v prihodnjih letih zagotoviti tudi druge občine: »Pogovarjamo se z vsemi obalnimi občinami. Stvari se sicer premikajo počasi, vendar se vsi vedno bolj zavedajo pomena dostopnosti in da lahko že z majhnimi vložki, kot je na primer bazensko dvigalo, naredijo veliko na tem področju.«

Dostopna kopališča v Izoli

V Izoli se nahaja v celoti prilagojeno kopališče s terapevtskim bazenom, ob katerem je tudi dvigalo, in dostopom do morja, ki poteka po betonski klančini. Plaža z imenom Dva topola je locirana ob Domu dveh topolov v Izoli, kjer imajo distrofiki svoj dom. Zraven omenjenega kopališča pa je moč najti tudi plažo slepih in slabovidnih, posebej prilagojeno ljudem s težavami vida, saj med drugim vključuje vodilne poti brez ovir in tipne oznake. Gregor Gerbec nam je razkril načrte za dodatno prilagoditev te izolske plaže: »Po končani poletni sezoni bomo s taktilnimi oznakami označili plažo slepih in slabovidnih v Izoli, kar smo se dogovorili z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije.«

Ankaran

Invalidom je omogočen dostop tudi na nekaterih ankaranskih plažah, na primer na plaži Adria Ankaran (vključno z bazenom) in na kopališču Debeli rtič. Marko Kušar, ki je med drugim obiskal tudi Debeli rtič, nam je razkril, da ima tam samo notranji bazen klančino, pogreša pa urejen dostop do morja za težje gibalno ovirane. V Ankaranu so sicer pristopili k projektu Občina po meri invalidov. Pripravili so Akcijski načrt za obdobje 2022 - 2026, v katerem v naslednjih letih med drugim načrtujejo več ukrepov za izboljšanje dostopnosti. Občina Ankaran prav tako razmišlja o namestitvi bazenskega dvigala za gibalno ovirane na plaži.

Strunjan in Piran

Na pred kratkim prenovljeni plaži v Strunjanu se zaenkrat še niso posvetili izboljšanju dostopa do morja za ljudi z gibalnimi oviranostmi. Tam imajo sicer starejšo betonsko klančino za invalide. Marko Kušar priznava, da je ta prestrma, porasla z algami in drseča: »Če je betonska klančina za invalide, mora biti zraven na plaži invalidom na voljo tudi invalidski voziček, ki je narejen za vstop v vodo, saj gibalno ovirana oseba ne more s svojim vozičkom sama zapeljati notri. Na to zaenkrat ni še noben pomislil.« Podobno je tudi v Piranu, ki po njegovih besedah nima plaže, kjer bi lahko invalidi brez težav vstopili v morje. »Upamo, da se bo to v prihodnjih letih spremenilo.«

Portorož

Centralna plaža v Portorožu ima klančino tako za dostop do same plaže kot tudi za vstop v morje. Marko Kušar je na invalidskem vozičku preveril, kakšno je dejansko stanje: »Klančina zame ni bila uporabna, prvotno je bila mišljena za čolne. Glede na to, da je to Portorož, bi pričakoval več urejenosti, tudi prilagojene garderobe in stropno dvigalo, da se invalidi sploh lahko preoblečejo. Stropna dvigala so pri težjih invalidih zelo pomembna, vendar jih nimamo nikjer na slovenski obali. Prav tako so izredno pomembna bazenska dvigala, saj drugače ne moremo v vodo; takšna dvigala bi morali postaviti na vsaki večji slovenski plaži.«