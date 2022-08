Zaradi zastoja občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji, zastoji pa so tudi na meji s Hrvaško. Na podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški tri kilometre dolg zastoj, zaradi česar osebna vozila za izstop čakajo eno do dve uri.

Eno do dve uri za izstop čakajo tudi na mejnih prehodih Starod in Jelšane, na mejnem prehodu Vinica pa za izstop čakajo do 30 minut. Promet je povečan tudi pri vstopu v Slovenijo. Na mejnem prehodu Sečovlje in Dragonja osebna vozila čakajo eno do dve uri, na mejnem prehodu Jelšane pa do pol ure, poroča prometnoinformacijski center.

Tovorna vozila na Gruškovju za vstop čakajo do pol ure, na Obrežju pa do ene ure.

Zastoji na slovenskih cestah so trenutno od Broda na gorenjski avtocesti mimo Kosez in Brda na ljubljanski zahodni obvoznici ter od priključka Rudnik na ljubljanski južni obvoznici mimo Viča. Občasno tudi zapirajo predor Šentvid.

Med Zadobrovo in Tomačevim potekajo pripravljalna dela za obnovo severne ljubljanske obvoznice. Med priključkoma Ljubljana sever in Industrijska cona Šiška poteka promet v obeh smereh po dveh zoženih pasovih, zaradi česar so času prometnih konic možni zastoji.

Na štajerski avtocesti na odseku Pesnica-Dragučova pa bodo v obe smeri zaradi gradnje železniškega viadukta podaljšana dela od 1. avgusta do vključno 30. septembra, poroča prometnoinformacijski center.

Cesta Novo mesto-Metlika pa je v Novem mestu med mostom čez Krko in križiščem s Kandijsko cesto zaprta do 9. avgusta, še navajajo.