Kandidat mora izpolnjevati razpisne pogoje in mora prijavi predložiti vsa dokazila. Predložiti mora tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja direkcije v mandatnem obdobju, iz katere mora biti razvidno, kako bi prispeval k razvoju. Opredeliti mora prednostne cilje dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljive kazalnike za njihovo realizacijo.

Direkcijo RS za infrastrukturo kot v. d. direktorja od začetka junija vodi Bojan Tičar. Takrat je vlada razrešila Ljiljano Herga. Tičar bo vlogo vršilca dolžnosti direktorja opravljal do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, je v začetku junija sklenila vlada.

Herga je direkcijo, ki bdi nad naložbami v državne ceste, kolesarske povezave in železniško infrastrukturo, vodila od aprila 2020. Na položaju je zamenjala Moniko Pintar Mesarič, ki je tedaj prevzela vodenje direktorata za kopenski promet na infrastrukturnem ministrstvu.