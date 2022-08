Od včerajšnjega poldneva pa vse do večera se je kakšnih 80 gasilcev borilo z obsežnim požarom v Dubrovniku. Imeli so tudi nenadomestljivo pomoč iz zraka, štiri kanaderje. Nevarni ognjeni zublji so se počasi valili proti prvim naseljem, zaradi nepredvidljivega vetra bi lahko kadarkoli in izjemno hitro požrl prve hiše. A jim ga je uspelo gasilcem še pravi čas spraviti pod nadzor.

Po težki noči še tudi danes ostaja nevarnost zaradi širjenja požara zaradi burje. »Bili smo srečni, da smo uspeli ubraniti hiše pred najhujšim, a smo potem izgubili kolega. Kaj takega se nam ni še nikoli pripetilo. Zgodilo se je najhujše možno. Požar pa bo že ugasnil,« so za hrvaške medije komentirali tragično novico. V požaru je namreč življenje izgubil 42-letni gasilec iz bližnjega Orašca, sicer pripadnik JVP Dubrovnik, so potrdili v Hrvaški gasilski zvezi (HVZ). Kaj točno se je zgodilo, še ni jasno, preiskava pa že poteka.