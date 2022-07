Olimpija v državnem prvenstvu še naprej preseneča, saj je v tretjem krogu dosegla še tretjo zmago brez prejetega gola in vodi na lestvici z devetimi točkami. V mestnem derbiju, ki je bil na skromni kakovostni ravni, je premagala Bravo, ki je s predstavo v Stožicah razočaral. Trener Albert Riera je ostal zvest svoji filozofiji, da ne glede na kadrovsko zasedbo, skuša igrati kombinatorno z veliko posestjo žoge in igralci mu zvesto sledijo. »Zelo pomembna zmaga, saj smo v nizu treh v slovenski ligi. Lahko bi prikazali boljšo predstavo, a ni lahko odigrati sedem tekem v 22 dneh. Energije nam je primanjkovalo zlasti v prvem polčasu. Veliko stvari moramo še popraviti, zlasti moramo dosegati več golov. Škoda, ker so Nukića centimetri ločili od gola, ki je bil razveljavljen. Ni pomembno le, kako igramo, ko imamo žogo, ampak predvsem takrat, ko je nimamo. Prvič bomo imel teden dni za pripravo na naslednjo tekmo, ki bo derbi z Mariborom,« je bil po tradiciji zgovoren Albert Riera.

Kvesić dvignil kakovost igre v drugem polčasu

Maratonska evropska tekma je dodatno razredčila vrste Olimpije, saj je bilo v nedeljo na rezervni klopi le šest igralcev, čeprav ima klub pogodbe podpisane kar z 38 nogometaši. Zaradi poškodb so manjkali Lasickas, Prtajin, Milović in Špehar, Ziljkić je zbolel (že v četrtek je imel najprej pozitiven, nato pa negativen test na covid-19), najboljši igralec Kvesić pa je bil zaradi izčrpanosti le na klopi. Dodatna težava je, da Olimpija v julija zaradi tekem in maratonskih evropskih potovanj skoraj ni imela možnosti, da bi povezala dva treninga. Čeprav je šlo za prestiž v prestolnici, ni vzbudil zanimanja gledalcev. Tudi navijaška skupina Green Dragons je bila maloštevilna in v zadnji vrsti tribune sever je bilo skoraj toliko policistov kot na njej najbolj glasnih navijačev, ki so tokrat z vzkliki protestirali proti direktorju kluba Igorju Barišiču.

Olimpija je kljub utrujenosti in zasedbi, v kateri sta vezist Pilj (v drugem polčasu je zelo dvignil kakovost svoje predstave) in desni bočni branilec Lagundžić izstopala z napakami, narekovala ritem v prvem polčasu. Gostitelji, ki so poskušali igrati, a si pravih priložnosti niso priigrali, saj je so bile žoge v konica napada prehitre za sopihajočega Nukića, ki se je sicer trudil po najboljših močeh. Prvi strel proti golu Orbanića so sprožili šele v 28. minuti (Lopez Pedro). Bravo je bil v strahu pred prejetim golom zabarikadiran na svoji polovici in je prežal na hitre prehode v napad. Priložnost prvega polčasa jim je z izgubljeno žogo ponudil Pilj, a je Nsana zapravil napada treh proti enim, saj mu je Ratnik žogo izbil v zadnjem trenutku.

Bravo je v drugi polčas krenil bolj odločno, a strel Kramarića v 53. minuti je končal v naročju vratarja Vidovška. Gostje so skušali prevzeti pobudo, ker je tekmeca začela zdelovati utrujenost, a Olimpija je vztrajno iskala vodilni gol, saj je kakovost igre dvignil Kvesić, ki je vstopil na začetku drugega dela. Nukić je bil najprej za nekaj centimetrov prekratek, nato je v 73. minuti dosegel gol po sijajni akciji, a bil razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja, potem ko ga je proslavil tudi z objemanjem s trenerjem. Štiri minute kasneje je Olimpija zasluženo povedla po kotu, ki ga je izvajal Kvesić, odločni Crnomarković je žogo poslal v prečko, Ratnik pa odbitek v mrežo. V zaključku tekme so borbeni gostitelji, ki jih krasi dober moštveni duh, brez težav zadržali minimalno vodstvo, saj je bili gostje brez prave ideje, kako organizirati nevaren napad. »Gremo iz tekme v tekmo. Bomo videli, kam bomo prišli. Na Bravo smo se pripravljali le dan in pol, a smo pokazali, da imamo idejo. Po Sepsiju ni bilo veliko časa, da bi bili slabe volje, ampak smo se osredotočili na domačo sceno. Vsako tekmo želimo končati brez prejetega gola. Upam, da bo zbrali čim več ničel, da bomo na koncu prvaki,« je povedal vratar Olimpije Matevž Vidovšek.

»Po prikazanem tekma za remi in čestitke Olimpiji za zmago. Olimpija je po vseh težavah odigrala zelo solidno tekmo taktično in energijsko. V enakovredni tekmi smo slutili, da bi odločal en gol. Tisto, kar smo želeli igrati v fazi napada, nam ni uspevalo, ker je Olimpija lepo zaprla prostore, po katerih delamo organizacijo igre. Bili smo premalo sproščeni, da bi prišli v želeni ritem. Trenutek osvojene žoge ni bil tako dober kot na prejšnjih tekmah. V zadnji tretjini igrišča nas ni tako zanimal gol kot običajno,« je povedal trener Brava Dejan Grabić, ki je nezadovoljen s tremi točkami, saj so jih pričakovali devet, zato je napovedal nove okrepitve. »Tekma za 0:0. Škoda, da smo zaradi naše neumnosti prejeli poceni gol,« je bil kratek vidno razočarani Matija Kavčič.

Domžale izgubljajo primat že v občini

Domžale vse bolj izgubljajo nogometni primat že v svoji občini, v Sloveniji pa so že nekaj časa na obrobju. Od njega so v lokalnem prestižu boljše Radomlje, ki so že v petek v gosteh premagale Gorico z 1:0 imajo po treh krogih že sedem točk, medtem ko so visokoleteče Domžale zbrale zgolj dve. Tekma Domžale – Tabor se je začela z minuto molka za Filipa Filipovskega. Nekdanji pomočnik trenerja in trener vratarjev v Domžalah, ki je sodeloval pri osvojitvi petih od šestih lovorik kluba, je umrl v 75. letu starosti. Zdelo se je, da bodo Domžale dosegle prvo zmago v sezoni, a jim jo je v 95. minuti z izenačujočim golom preprečil Tom Alen Tolić. »Krvaveli smo vso tekmo. Na koncu smo bili nagrajeni za trud. Dolgo smo čakali in končno dočakali točko. Pričakoval sem, da bo vratar stal v prvem kotu gola, zato sem žogo dvignil v drugi kot. Na srečo je šla v gol,« je povedal 23-letni sežanski junak Tom Alen Tolić, ki je bil rojen v Švici in ima hrvaško državljanstvo.

Domžale so že drugič zapored prejel gol v sodnikovem dodatku. Proti Muri so izgubile s 3:4, potem ko so vodile s 3:1, proti Taboru so zapravile vodstvo z 1:0. »Škoda, da dobre igre v prvem polčasu nismo nadgradili z golom za vodstvo z 2:0, saj smo zadeli še dve vratnici. V zadnjih 20 minutah je prišlo do nerazumljivega padca, ko nismo uspeli sestaviti dveh podaj. Po otročje smo znova izgubili dve točki ob koncu tekme. Tabor nas ni presenetil, ampak smo mi presenetili sami sebe, ko bi stvari lahko umirili, a smo tekmecu dajali žogo v noge, da je z lahkoto prihajal pred naš gol. Sami smo si zakuhali tekmo. Ne vem, zakaj je po tekmi z Muro že drugič zapored prišlo do padca v igri,« je povedal trener Domžal Simon Rožman, ki ima skromen izkupiček dveh točk za dva remija na domačem igrišču. Tabor iz Sežane, ki iz dneva v dan krpa zasedbo z novimi igralci, je po minimalnih porazih s Koprom in Olimpijo osvojil prvo točko v sezoni. »V prvem polčasu smo imeli težave z agresivnostjo Domžal. V drugem delu smo dobivali dvoboje in imeli na koncu ob lepem strelu tudi kanček sreče. Ekipa se še sestavlja in je zelo mlada. Potrebujemo čas, da se fantje spoznajo in povežejo, saj težavo predstavlja tudi jezik. Imamo svojo pot. Prva točka v sezoni je pomembna, da začnemo verjeti v uspeh in igrati pogumno,« je bil jasen trener Tabora Dušan Kosić. x