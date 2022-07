Prinašalci kolajn s kolajno premalo

Nemci so iz letošnjega svetovnega prvenstva kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu v Augsburgu naredili spektakel, s katerim so obeležili polstoletni jubilej, ko je bilo tekmovanje v slalomu prvič del olimpijskih iger, ki jih je leta 1972 gostil München. Nato je trajalo 20 let, da je slalom leta 1992 z igrami v Barceloni postal stalni del olimpijskega programa, saj je za prireditelje velik strošek predstavljala gradnja proge. Augsburg je pomenil prelomnico v zgodovini tega športa, saj so za olimpijski debi na reki Lech zgradili prvo umetno progo na svetu, katere strošek je bil po današnjem preračunu 20 milijonov evrov. V skladu z nemško natančnostjo je bila gradnja tako vrhunska, da je po 50 letih proga potrebovala le malo popravkov. Ker je Augsburg ena najbolj znamenitih in najtežjih prog na svetu, ima za kajakaše takšen pomen kot za alpske smučarje Kitzbühel. V skladu s slovesom in prestižem dogodka so bile tribune v Augsburgu, na katerih je prostora za 8000 gledalcev (med obiskovalci je bil tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach), razprodane, zato je bilo vzdušje vrhunsko. Nemci so izkoristili prednost domačega tekmovališča in osvojili kar osem kolajn.