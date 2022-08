Rebeka Kunej, etnokoreologinja: Ko ples utelesiš ples, ga drugače razumeš

Etnokoreologinja doc. dr. Rebeka Kunej je na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU nadaljevalka raziskovalnega dela uglednega predhodnika Mirka Ramovša. Kot docentka predava na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Znanstveno jo zanimajo slovensko plesno izročilo, folklorne skupine, antropologija plesa.Soustanovila je tudi društvo Folk Slovenija, je aktivna članica mednarodnih strokovnih komisij in uredniških odborov. Prva iz Slovenije je postala članica Študijske skupine za etnokoreologijo pri ICTM (Council for Traditional Music), kjer je aktivna še v študijski skupini za glasbo in plese slovanskega sveta. Skupina za etnokoreologijo se te dni mudi v Posavskem muzeju v Brežicah - na 32. simpoziju in prvič v Sloveniji. Kot gostitelja se poleg muzeja podpisujeta še ZRC SAZU in Slovensko etnološko društvo.