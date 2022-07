Tradicija, običaji, bonton, protokol itd

Na nobeno tradicijo človek ne more biti ponosen. Skoraj ničesar ni v naših običajih, kar bi bilo vredno negovanja in ohranjanja. Poleg tradicij in običajev so si objestneži izmislili pravila vsakdanjega vedenja in jih imenovali bonton – bon ton = dober ton. Da bi zdolgočaseni bogatuni in kvazi kulturniki poudarili razlike med njimi in primitivci, ki niso »v tonu«. Da bi pokazali svojo večvrednost in vzvišenost.