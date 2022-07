Čakajoč na obnovo

Cesto na Vršič so pred Putinovim obiskom obnovili do Ruske kapelice, slepo cesto v Vrata pod Triglavom so začeli asfaltirati takoj po lanskem obisku avstrijskega kanclerja Kurza. Na začetku razdrapanega dela vršiške ceste od koče Na gozdu do prelaza bo zato umestno postaviti informativno tablo: »Čakamo obisk kakega pomembnega gosta, vi to niste. Prosimo za razumevanje.«