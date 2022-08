Zvezdnice svetovnega formata so za kratek čas Rim odele v roza barve. Igralki Anne Hathaway sta se med sprehodom po rimskih ulicah pridružili kolegici Florence Pugh in Ashley Park, pozornost pa so pritegnile zaradi svojega oblačenja. Vse tri so bile oblečene praktično v isti odtenek svetlo roza barve. A niso bile edine. Znane osebnosti od Khloe Kardashian do temnopolte pevke Lizzo – vse prisegajo na hiperženstvena oblačila, Versacejev model čevlja s platformo pa je postal obvezen kos garderobe tako na glavnih ulicah modnih prestolnic kot na rdečih preprogah. Vse smešnice o Barbie Grete Gerwig pa so, še preden je film prišel na platna kinematografov, postale viralne.

Kaj je Rim obarvalo v roza?

»To je Barbiecore in tukaj bo ostal še nekaj časa,« so zapisali modni kritiki in spremljevalci modnega tedna v Rimu. Če se sprašujete, kaj je Barbiecore, naj vam pojasnimo. »Če pogledate prestižno modno revijo ali modne steze v Parizu, boste najverjetneje takoj zaslepljeni od kričeče roza barve. Čudovito je videti številne oblikovalce in zvezdnike, ki nosijo toliko različnih barv,« je za spletni portal euronews povedala Barbiecore navdušenka, blogerka in tekstilna oblikovalka Ashley Knight in dodala: »Že v preteklem letu sem opazila bolj barvite trende. Manekenke so na popolnoma rožnati pisti in z rožnato kuliso zadaj paradirale v roza čevljih z visoko platformo ter roza oblačili. Tudi Balenciaga je v svoje kolekcije vključila roza barvo, kar je pripeljalo do tega, da je trend dobil tako zaželeni 'Kardashian efekt'«.

A v korak s trendi zvezdnic se ne vpletajo le vrhunske modne hiše. Po navedbah kreditnega posojilodajalca Clearpay prodaja modnih oblačil na večjih trgih beleži pospešek sledenja trendu Barbiecore, saj se je prodaja »blond« barve za lase povečala za 47 odstotkov, oblačil v barvi fuksije za 44 odstotkov, rekordno rast beleži tudi roza trak za lase in sicer se je prodaja povečala za ogromnih 1099 odstotkov. Medtem ko je le bežno iskanje po družbenih omrežjih razkrilo #barbiecore povsod na Instagramu in TikToku, od tistih, oblečenih v podobo človeške lutke Baribe, do preprostih objav OOTD (outfit of the day oziroma oprava dneva).

koncu obdobja minimalizma

Lansko leto se je ob 15. obletnici filma »Hudičevka v Pradi« ponovno zbrala vsa igralska zasedba. Gre za enega najbolj kultnih modnih filmov v katerem Anne Hathaway igra dolgotrajno pomočnico modne urednice Mirande Priestly, igra jo Meryl Streep, ki jo je navdihnila Anna Wintour, od leta 1988 glavna urednica ameriške izdaje revije Vogue. V eni od nepozabnih scen, ko se Hathawayeva dobesedno iz razposajene piflarke preobrazi v glamurozno pomočnico, ko hodi v službo in se med potjo podvrže šestim spremembam oblek, še danes ostaja podlaga za opis ženske, ki ne samo da je videti dobro, ampak ima tudi kariero. Govorimo o kreacijah, ki si sledijo v odtenkih temne, smetane ali rjave barve. »Z nedavnim šovom hiše Valentino pa smo priča koncu obdobja deklet, ki prisegajo le na minimalizem,« pravi Alex Quicho iz Canvas8. »Stvari, ki so prej veljale za neokusne, so zdaj v trendu. Kot da smo padli naravnost nazaj v tisti svet.« Barbiecore je del širšega trenda dopaminskega oblačenja, kar pomeni, da vam tisto, kar oblečete, prinaša veselje. In pogosto so to vse drugo kot nevtralni vzorci, ki so jih navdušenci tovrstnega stila zamenjali za divje vzorce in kričeče barve. »Rada nosim barve,« je tako komentirala današnje trende Knightova in še dodala, da je to res dober dvig razpoloženja za ljudi, kar pa v tem trenutku potrebujemo vsi.

Seveda pa nošenje roza barve ni nekaj revolucionarnega. Pravzaprav bi ga lahko razumeli kot precej regresivnega. Že samo hitri pregled platforme TikTok z iskalnikom Barbiecore pokaže razpoloženja slavnih, ki sledijo trendu Y2K – stil, ki je obseden z vsem, kar je nostalgičnega. Nanj med drugim prisegajo Paris Hilton, Britney Spears in Lindsay Lohan, oblečene v roza minikrila, pastelne kratke majice in plastična sončna očala. Vendar so te ikone vplivnežev nedavno prestale rehabilitacijo s ponovno oceno tabloidnega ravnanja s strani uporabnikov družbenih omrežij, ob pomoči dokumentarcev in odmevnih sodnih bitk. »Ljudje jih zdaj spoštujejo kot zapletene posameznike, namesto da bi jih videli kot krmo za tabloide,« pravi Quicho.

Politika spola Barbiecore

V dobi spolno nevtralne mode se lahko hiperženstveni trend zdi izven teme, a morda naborki in norčije Barbiecore kažejo na premik. Res je, da so bile, ko je svet izstopil iz zaprtja, razširjene napovedi o vrnitvi v divja dvajseta leta 20. stoletja, pri čemer je maksimalizem prevzel minimalistično estetiko, ki se je uveljavila po finančnem zlomu leta 2008. »Zdi se mi, da že nekaj časa obstaja stigma zares ženstvenega oblačenja,« je povedala blogerka Ashley Knight in komentirala, da je bistvo mode v tem, da se zabavaš in da ti je tvoja obleka všeč. »Z obleko dobiš samozavest in veliko vlogo odigra prav barva. Želim biti zelo ženstvena in želim se izraziti kot ženska,« je še povedala.

Seveda so zvezdnice tiste, ki nosijo rožnato, vendar tudi moški znajo eksperimentirati. Od podelitve oskarjev do Met Gala so zvezdnike opazili v rožnati barvi in volančkih. Celo »James Bond« Daniel Craig, ultimativni simbol mačizma, je bil opažen v žametnem jopiču barve fuksije na rdeči preprogi za svetovno premiero najnovejše Bondove pustolovščine Ni čas za smrt. Ko se modni žarometi preusmerijo na hiperfeministko pri ženskah, se zdi, da tudi moški želijo biti lepi v rožnatem, saj feminizem tretjega vala razbija binarnost spola in z njo pomete vse. »Ljudje se želijo osredotočiti na strukturne spremembe in ugotavljajo, da nam ni treba zavreči vseh zabavnih stvari,« je še povedal Quicho. Ker se minimalizem umika in trendi, kot je Barbiecore, naraščajo, je morda čas, da revidiramo stari pregovor, ki pravi, da se dekleta – in vsi ostali – želijo samo zabavati.