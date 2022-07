Kako je mogoče, da tudi letos, kot vsako poletje doslej, dobesedno vsakodnevno lahko zasledimo novice, da je tu ali tam nekdo v avtomobilu na žgočem soncu pustil zaklenjenega mlajšega otroka, ki so ga nato reševali naključni mimoidoči, da je naposled komaj preživel? Ali še huje – da se je zgodba končala tragično? Odgovora na to vprašanje pri najboljši volji nimam, ga imajo pa zato vselej skoraj identičnega, v smislu »kopiraj-prilepi«, neodgovorni starši: »Saj sem samo skočil v trgovino.« No, vsaj to, da česa podobnega pred dnevi v »zgodbi«, ki je pretresla hrvaško Istro, ni izustil Nemec, ki je svojega še ne triletnega otroka v avtomobilu pustil zaklenjenega preko noči (sredi vročinskega vala je tudi to v neprezračeni potniški kabini izjemno nevarno), nam je bilo prihranjeno. Kar pa seveda v ničemer ne zmanjšuje neumnosti dejanja, ki bi se lahko končalo tragično, če vsega skupaj čisto po naključju okrog druge ure zjutraj ne bi opazila mimoidoča Avstrijka. Kot ga ne opravičuje dejstvo, da je bil 33-letni oče pod vplivom prepovedanih drog. Ne, pravzaprav to vse skupaj še bistveno poslabšuje.

Ob tem je policija pri omenjenem našla tudi lepo količino prepovedanih mamil, natančneje 11 gramov amfetaminov, štiri tablete MDMA (ekstazi) in 13,5 grama marihuane. Kar nedvomno pomeni, da je Nemec z otrokom že (ali pa še bi) tudi vozil pod vplivom prepovedanih substanc, s čimer je in bi v nevarnost poleg sebe in otroka spravljal tudi vse druge udeležence v prometu, ki bi se v danem trenutku znašli v njegovi okolici.

Medtem ko je v zvezi z nevarnimi snovmi in vožnjo najbolj izpostavljen alkohol, kar je sicer tudi prav (na tem mestu svetujem, da si še enkrat preberete prvi odstavek tega zapisa), se zdi, da po drugi strani o nevarnosti mamil za volanom slišimo, vidimo in beremo celo premalo. Pa čeprav se po drugi strani zavedamo razširjenosti njihove uporabe in vemo, da prav vsa zmanjšujejo pozornost, medtem ko nekatera tudi slabšajo budnost, tista, ki delujejo poživljajoče, pa povečujejo agresivnost in dajejo nerealne občutke. Skratka, so v vsakem primeru zelo nevarna, če je voznik pod njihovim vplivom.

Da ne gre le za mnenje in je vožnja pod vplivom prepovedanih drog dejansko problem, pa pravijo tudi pri evropski komisiji. Pri kateri so med nedavno raziskavo ugotovili tudi, da je podatkov o žrtvah v prometu zaradi voznikov, ki so pod vplivom teh substanc, premalo in so hkrati preveč pomanjkljivi. Zato so opozorili, da je treba razviti in začeti uporabljati bolj natančne in lažje uporabne naprave, ki bodo razkrile, ali je voznik pod vplivom drog. Kdaj se bo to udejanjilo, sicer ne navajajo, vsekakor pa bi bilo dobro čim prej narediti konkretne korake, ki bi zagotovo pomenili večjo varnost prometa.