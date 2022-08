Je največja in tudi najbolj naseljena država v Južni Ameriki. Ime je dobila po bražiljki (caesalpinia brasiliensis), krajevnem listnatem drevesu. Med prebivalci prevladujejo belci in katoličani, ki večinoma govorijo portugalsko. Država sodi tudi med najbolj zaželene turistične destinacije, med razlogi za obisk pa so zagotovo čudovite plaže, naravne lepote (amazonski deževni pragozd), glasba, okusna hrana in pijača ter seveda znameniti karneval. Govorimo o Braziliji, ki je gospodarska velesila regije in sodi med močnejše, tudi ko beseda nanese na avtomobilizem. K preporodu pa je zagotovo prispevala znamka Volkswagen.

Nemci so namreč v Braziliji že leta 1959 zgradili svojo prvo tovarno, v kateri so proizvajali tudi type 1 (beetle), ki je bil 24 let zapored prodajna številka ena, našel je več kot 20 milijonov kupcev, leta 1987 pa je žezlo prevzel model gol in bil prodajna uspešnica 26 let zapored. Gol je bil zasnovan izključno za potrebe domačega trga in pri tem ni bil edini volkswagen. Nekaj posebnega je bil namreč model SP2, ki so ga proizvajali med letoma 1972 in 1976, šlo pa je za športni avto z zadaj vgrajenim motorjem in pogonom na zadnji kolesi.

Športni videz je bil premalo

Točnega pojasnila, kaj SP pomeni, nikoli ni bilo, nekateri so izpostavili, da gre za Sao Paulo (mesto proizvodnje), spet drugi, da je v igri okrajšava za športni prototip (sport prototype) ali poseben projekt (special project). Ne glede na ime pa je šlo za nenavaden volkswagen, ki je spominjal na porscheje tistega časa, za kar se lahko kupci – zvrstilo se jih je 10.205 – zahvalijo oblikovalcema Joseju Vicenteju Novite Martinsu in Marciu Piancastelliju. Zgodba o 4,21 metra dolgem dvosedežnem kupeju se je sicer začela 1. marca 1968, ko je Rudolf Wilhelm Karl Leiding postal prvi mož brazilske podružnice Volkswagna in lansiral projekt X. Z namenom, da izboljša tedanji imidž znamke. V moštvo s sedmimi člani je vključil tudi svojo ženo, z namenom, da bo končni izdelek všečen avto, v katerega se bodo zaljubile tudi ženske. »SP2 smo naredili zate in za vse ostale ženske,« je dejal Leiding, ki je imel pri besedici zate v mislih svojo ženo. Avto je bil nared tri leta kasneje. Njegova osnova je bil model 1600 variant, sprednjo os pa so si sposodili pri beetlu. Čeprav je šlo za športni avto, vsaj po videzu, pa z zmogljivostmi ni navdušil, 1,7-litrski motor z močjo 65 konjev ga je namreč pognal do 161 kilometrov na uro, pospešek do stotice pa je bil dolgih 17,4 sekunde. Zaradi šibkega motorja so mnogi Brazilci SP2 poimenovali sem potencia ali prevedeno brez moči. Imel je dva prtljažnika, 140-litrskega spredaj in 205-litrskega zadaj, veljal pa je za udoben avto. Da je motor prešibek, so se kmalu zavedali tudi odgovorni, zato so razvijali prototip SP3, ki so ga želeli novembra 1976 predstaviti na domačem salonu, a do predstavitve ni nikoli prišlo, pa čeprav bi 85-konjski motor zagotovo spodbudil prodajo.

Stal je dvakrat več od beetla

Pri Volkswagnu so seveda upali, da bo večja prodajna uspešnica, da ni bil, pa je bila kriva tudi cena 29.700 cruzeirosov, kar je bilo podobno kot 16.000 tedanjih nemških mark oziroma dvakrat več, kot je stal beetle. Seveda je ponujal več vozniških užitkov, bil je namreč lahek (manj kot eno tono), 4-stopenjski ročni menjalnik pa je bil napreden. 670 avtov so izvozili, 155 v Nigerijo in niti enega v Evropo. SP2 je bil dejansko dizajniran, razvit in (skoraj) izključno naprodaj na tem južnoameriškem trgu. Z razlogom? V tem času je Brazilija veljala za zaprto državo, uvoz avtomobilov pa je bil prepovedan. Nedavno je moderno reinkarnacijo SP2 narisal zaljubljenec v avtomobile Dim Angelov, katerega strast je obnavljanje starodobnikov. »Si predstavljate, kako bi bil SP2 videti danes, če bi zapeljal na cesto? Zagotovo bi spominjal na porscheja 911 in imel vgrajen električni motor,« je dejal dizajner, ki svoje kreacije predstavlja tudi na kanalu youtube, sam pa se je lotil prenove jaguarja E-type iz leta 1964 in alfe romeo giulie sprint letnik 1962. Danes je SP2 zaželen med zbiratelji avtomobilov, cene pa so relativno visoke. V ZDA v povprečju okoli 28.000 dolarjev, dobro ohranjeni celo presegajo mejo 50 tisočakov. Nič čudnega, saj Volkswagen še danes ne slovi po športnih avtomobilih, zato je 50 let stari SP2 kljub prešibkemu motorju nekaj posebnega.

*** 4,21 m je bila dolžinska mera SP2, ki je imel dva prtljažnika, 140-litrskega spredaj in 205-litrskega zadaj.