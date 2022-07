Če je bilo lansko svetovno prvenstvo formule 1 eno najbolj razburljivih v zgodovini, saj je odločitev o svetovnem prvaku padla dobesedno v zadnjem krogu zadnje dirke, letošnjemu po 13 dirkah od 22 in pred zdaj že tradicionalnim poletnim premorom (sezona se bo nadaljevala šele čez štiri tedne, 28. avgusta v Belgiji) grozi, da bi lahko postalo eno najbolj dolgočasnih. »Krivec« za to je svetovni prvak Max Verstappen, ki v Red Bullovem dirkalniku pometa s konkurenco. Včeraj je na dirki za veliko nagrado Madžarske na Hungaroringu tako dosegel še osmo zmago v sezoni, ker je bil najbližji zasledovalec Verstappna v skupnem seštevku, Monačan Charles Leclerc v Ferrariju, šele šesti, pa je Nizozemec izdatno povečal tudi prednost v skupnem seštevku, ki zdaj znaša že 80 točk.

Zmaga je še toliko več vredna zavoljo dejstva, da je Verstappen po silnih težavah v kvalifikacijah dirko začel šele z desetega štartnega položaja. Do 12. kroga se je že uspel prebiti do četrtega mesta, v 45. (od skupno 70) pa je po odlični taktiki, ko je šel na drugi postanek med prvimi, prevzel vodstvo, ki ga do konca ni več izpustil – in to kljub temu, da si je pred tem privoščil napako in se zavrtel na stezi. »Pred dirko sem upal na to, da bi se lahko prebil do pozicij blizu zmagovalnim stopničkam, o zmagi nisem razmišljal. A uspela nam je odlična dirka v zapletenih razmerah in z izjemno strategijo. Vse odločitve so bile pravilne in pravočasne, še celo obrat za 360 stopinj sem si lahko privoščil,« je bil nad razpletom tudi sam kar malce presenečen Max Verstappen, ki pa so mu k zmagi izdatno pomagali tudi največji tekmeci pri Ferrariju. Če je bila taktika Red Bulla namreč popolna, je bila Ferrarijeva porazna, med drugim so v pričakovanju dežja nekaj časa vodilnemu Leclercu nadeli pnevmatike, s katerimi je bil povsem nekonkurenčen in bil tudi edini med dobitniki točk s skupno tremi postanki. S šestim mestom je zdaj ogroženo tudi njegovo skupno drugo mesto, saj tretji, Mehičan Sergio Perez (Red Bull), ki je bil včeraj peti, zdaj za njim zaostaja za pet točk.

So pa precej zadovoljni po včerajšnji dirki lahko pri Mercedesu, saj sta bila oba njegova Britanska dirkača na stopničkah. George Russell, ki si je v kvalifikacijah prvič v karieri privozil prvi startni položaj, je bil tretji, Lewis Hamilton, z osmimi zmagami daleč najuspešnejši dirkač v zgodovini velike nagrade Madžarske (na večni lestvici drugi Michael Schumacher jih ima točno polovico manj), pa je bil drugi.