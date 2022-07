Vida se v Atene seli brez odškodnine, saj se mu je v Bešiktašu iztekla štiriletna pogodba. Po pisanju grških medijev bo v novem klubu zaslužil 1,5 milijona evrov na sezono. Vida je pred tem igral za Dinamo Kijev, Dinamo Zagreb, Bayer Leverkusen in Osijek, v državnem dresu pa je zbral 98 nastopov in dosegel štiri zadetke. Aek je lani zasedel peto mesto v grškem prvenstvu in ostal brez nastopa v evropskih tekmovanjih. Nova sezona grškega prvenstva se bo začela 20. avgusta, Aek pa bo v uvodnem krogu gostoval pri Lamiji.