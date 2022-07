Savšek je bil četrti že po polfinalu, v finalu je nato skušal nekaj dodati, bil do zadnjega tekmovalca v tesnem boju za bron, ki pa je nato vendarle šel za vrat Nemcu Frantu Antonu. Ta je tako dopolnil popoln nemški dan, ki sta z zmago obeležila Andrea Herzog z zmago pri dekletih in Sideris Tasiadis.

"V polfinalu je bila vožnja kontrolirana, v finalu pa sem poskušal napadati. Posledica tega je bil dotik vratc, poleg tega pa sem čas izgubljal tudi pri zadnjih dveh protitočnih vratcih oziroma nasploh v spodnjem delu. Če bi mi vožnja v cilj nekoliko bolj stekla, bi bilo najbrž dovolj za medaljo. Do zadnjega sem sicer nervozno spremljal Antona, na vmesnih časih sva bila izenačena, na koncu je bil malo hitrejši, a moram mu čestitati, tako kot drugima dvema na stopničkah. Jasno je, da sem želel več, a tako je, zdaj ne morem ničesar več spremeniti. Gremo naprej," je po tekmi dejal Savšek, ki niti ni kazal posebej slabe volje.

"Malo razočaranja je, na vsaki tekmi želim zmagati, toda zavedam se, da v tem športu ne moraš ves čas zmagovati. Enkrat se izide, drugič ne. Enkrat ti lahko voda zagode, drugič se ti lahko vse odpre. Zato nikoli ne moreš vedeti, kaj se ti lahko zgodi in si pred vsakim nastopom pod pritiskom. Danes meni ni steklo, kot bi si želel, a moram dvigniti glavo in razmišljati naprej. Saj tudi četrto mesto ni slab rezultat, je pa res, da je najbolj nehvaležno," je imel mešane občutke Tacenčan.

Preostala Slovenca nista zadovoljila svojih apetitov. Za Luka Božiča so bila usodna druga vratca, tako kot dan prej za kajakaša Petra Kauzerja in Evo Terčelj, pri njih je izgubil ogromno časa, po njegovem razmišljanju tri sekunde, in ko se je s palcem dotaknil še enih vratc, so se njegovi upi dokončno razblinili. Na koncu je zasedel solidno 14. mesto, seveda pa je bil tekmovalec, ki je pred tremi leti na svetovnem prvenstvu osvojil bronasto kolajno, vseeno zelo razočaran. Boljše volje ni bil niti Anže Berčič, ki se je uvrstil na 23. mesto.

Blizu presenečenja in uvrstitve v finale je bila Eva Alina Hočevar. V svojem osmem nastopu na prvenstvu, nastopa namreč v prav vseh disciplinah, je dosegla 12. čas, za uvrstitev med najboljših deset ji je zmanjkalo 88 stotink sekunde.

"Včeraj sem bila po kvalifikacijah ekstremnega slaloma utrujena, a sem šla zgodaj spat in danes utrujenosti nisem čutila. Škoda, da se mi je zgoraj pripetila večja napaka, ki me je stala višje uvrstitve. Sem pa vesela, da sem se po tej napaki pobrala in preostali del proge odpeljala tako, kot sem si zadala. Predvsem sem zadovoljna, da sem progo prevozila brez dotika," je dejala Hočevarjeva.

Kot že omenjeno, je pri moških zmagal Tasiadis, za njim se je uvrstil slovaški veteran Alexander Slafkovsky, pri ženskah pa je Herzogova premagala Avstralko Jessico Fox in Britanko Melory Franklin.