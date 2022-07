Prodali Vijolični kostum Jokerja iz Batmana

Vijolični kostum Jokerja, ki ga je v filmu Batman režiserja Tima Burtona nosil igralec Jack Nicholson, so na dražbi avkcijske hiše Heritage Auctions iz Dallasa prodali za 125.000 ameriških dolarjev. Kostum je po navedbah dražbene hiše v dobrem stanju, licitacija pa je začela pri izklicni ceni 65.000 ameriških dolarjev. To je bil najbolj zaželeni predmet dvodnevne dražbe na temo Hollywooda in zabave, ki je potekala konec tedna. Na njej so med drugim prodali tudi Batmanovo obleko, ki jo je leta 1997 v filmu Batman in Robin nosil George Clooney. Novega lastnika je našla za 57.500 ameriških dolarjev, poroča portal Artdaily.