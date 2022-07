Dodali so še, da se bo obisk osredotočil na vprašanja miru in varnosti, gospodarskega partnerstva, človekovih pravic in demokratičnega vladanja ter boja proti pandemiji covida-19 in podnebnim spremembam. V Singapurju so že potrdili, da se bo Pelosijeva pri njih mudila ta ponedeljek in torek. Namera Pelosijeve, da skupaj s šestčlansko kongresno delegacijo obišče Tajvan, za katerega Peking trdi, da je del Kitajske, je v minulih dneh povzročila velike napetosti med ZDA in Kitajsko.

Čeprav so ameriški uradniki že večkrat obiskali Tajvan, v Pekingu namreč menijo, da bi bilo potovanje Pelosijeve v Taipei velika provokacija, saj gre za visoko politično predstavnico ZDA, ki glede na svojo funkcijo lahko potuje z vojaškim spremstvom. Kitajski voditelj Xi Jinping je predsednika ZDA Joeja Bidna v pogovoru ta teden opozoril, naj se glede Tajvana »ne igra z ognjem«. »Tisti, ki se igrajo z ognjem, se bodo na koncu opekli,« je Xi po navedbah kitajskih medijev dejal Bidnu. Kitajske oblasti so poleg tega v soboto izvedle vojaške vaje severno od ožine, ki loči celinsko Kitajsko in otoški Tajvan.